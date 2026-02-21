Широкую Масленицу в Мурманске отметят народными гуляньямиЕжегодная выплата почётным донорам проиндексирована в Мурманской области
II Открытый творческий фестиваль «Za СВОих» завершается в Мурманске масштабным гала-концертом

С 16 февраля фестиваль объединил более тысячи участников – профессиональных артистов, военнослужащих, волонтёров, членов семей участников специальной военной операции и всех, кто через творчество осмысляет события современной истории.

Как сообщает vk.com/murmanculture, за дни фестиваля на разных площадках города развернулась насыщенная программа. В Выставочном зале детской художественной школы открылась экспозиция работ участников СВО, волонтёров, пенсионеров и юных художников. Это рисунки, картины и арт-объекты, посвящённые военным будням и ожиданию близких. Выставка будет работать до 28 февраля, посетить её можно по предварительной записи.

В областной научной библиотеке развернулась выставка художников проекта «Фронтовики» из Кронштадта – плакаты, рисунки и картины, созданные российскими военнослужащими и волонтёрами. Там же 19 февраля прошёл круглый стол «Шершавым языком плаката» для педагогов и творческой молодёжи, который провёл художник Альберт Ищенко.

В фойе театра кукол открылись выставки Военно-морского музея Северного флота и фотовыставка «Отец Героя России».

В областной детско-юношеской библиотеке прошла творческая встреча с режиссёром Любовью Марецкой (Москва) и показ её фильма «Отец». Картина создана при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она рассказывает историю военного священника, который прошёл через плен и вернулся на фронт. Участники региональной программы «Герои Севера» отметили документальную точность и глубину картины.

На малой сцене театра кукол состоялся литературно-музыкальный вечер с участием мурманских поэтов и бардов из клуба «Пять углов». Стихи о Родине и героях, песни военных лет под гитару создали особую атмосферу. Директор театра Евгений Суханов вручил участникам благодарственные письма и подарки.

Фестивальную программу продолжила встреча с участниками СВО Романом Олешкиным и Андреем Шпеко. Роман Олешкин – подполковник, слушатель Военной академии генштаба, участник федеральной программы «Время героев», награждённый двумя орденами Мужества. Андрей Шпеко – актёр областного драматического театра, ветеран СВО, отмеченный медалью Жукова. Гости поделились личным опытом и ответили на вопросы северян в формате открытого диалога.

Завершится фестиваль сегодня, 21 февраля, масштабным гала-концертом в большом зале театра кукол. Начало в 16.00, вход свободный. (0+)

Фестиваль «Za СВОих» организован областным театром кукол совместно с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества» при поддержке правительства Мурманской области.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286318%2Fwall-139605315_32094

