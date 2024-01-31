II съезд «Движения Первых» собрал 3000 участников из всех регионов России

В Москве на территории Международной выставки-форума «Россия» стартовал II съезд «Движения Первых». Он станет пространством для сотворчества основных участников воспитательного процесса – детей, родителей и наставников и объединит более трёх тысяч человек из 89 регионов России, в том числе и Мурманской области.

Наш регион представляет делегация из 12 человек. В её состав вошли председатель «Движения Первых» Мурманской области Мария Чернышева, представитель родительского сообщества Наталия Чепелюк из Гаджиево, наставник Наталья Бровко из Апатитов и активисты Движения: Юлия Малицкая из школы №36 Мурманска, Егор Тумак из школы №276 Гаджиево, Елизавета Данилова из школы №279 Гаджиево, Катя Петрова и Арина Чупрова из Мурмашинской школы №1, Руслан Смородников и Илья Евдокимов из гимназии №1 Апатитов, София Шишулина из школы №1 Полярного, Алина Морозова из Мурманского технологического колледжа сервиса, Все они – участники и победители региональных и федеральных проектов «Движения».

Сегодня на территории ВДНХ в павильоне №57, в лектории общества «Знание» состоялось торжественное открытие съезда. «Первые» не только приняли участие в торжественном параде участников съезда из 89 регионов России, но и подвели итоги Года педагога и наставника, который с успехом прошел в 2023 году. В течение всего мероприятия перед «Первыми» выступали юные таланты с собственными песнями и «Хор Первых», а ведущие вдохновляли участников мотивационными «кричалками», которые пропитаны традициями и ценностями движения.

«От съезда я жду новые возможности и знакомства. В первый день уже прошло множество интересных мероприятий и встреч. Здесь ребята со всей страны и вместе нам предстоит решить важные для развития Движения вопросы», – поделилась София Шишулина из Полярного.

«Благодарна за возможность поучаствовать в таком масштабном и важном для «Первых» мероприятии. На съезд я возлагаю большие надежды, ведь именно мы – будущее нашей страны и именно в эти дни мы можем внести свои предложения и обсудить будущее. Отлично, что «Движение» строится вместе с детьми и наше мнение действительно важно», – рассказала Алина Морозова из Мурманска.

Съезд – высший руководящий орган «Движения Первых». В нём принимают участие активисты разных возрастов, которые вместе со взрослыми решают актуальные вопросы организации, определяют будущие направления работы. Специальной программой съезда поделился председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

«Съезд «Движения Первых» собрал 3000 участников из всех регионов России. Мы определим приоритетные направления нашей работы, обсудим развитие самоуправления в Движении и сформируем федеральный совет «Первых». Одной из ключевых тем съезда станет увеличение возрастного порога участников-обучающихся до 25 лет. Это решение поможет расширить рамки единого воспитательного пространства, которое создаёт «Движение Первых», обеспечит эффективную профориентационную работу и возможность бесшовного перехода школьников и студентов СПО в университетскую жизнь», — сказал Григорий Гуров.

«Движение Первых» — это общественный государственный институт воспитания, а это значит, что стремление детей России к организации масштабного детского объединения поддержано на государственном уровне. Перед участниками съезда с приветственным словом выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

«Но нам нужно, чтобы нас стало еще больше — и очень важно, чтобы каждый из вас был тем человеком, который дотянется до сердца своего друга, завоюет его и вовлечет в «Движение». И это самое главное ваше предназначение — вы должны это сделать. 2,5 млн человек смогли поучаствовать в тех коммуникациях, которые организовывало «Движение Первых». Мне очень приятно, что совсем недавно под руководством нашего президента Владимира Владимировича Путина здесь, на выставке «Россия», дан старт Году семьи — и у истоков этого старта стояло «Движение Первых» в лице сообщества «Родные — любимые», которое тоже растёт. Уже 200 тысяч российских семей вошли в это движение — и нам очень важно, чтобы вы несли это в регионы, в место, где вы живете, в муниципалитеты. Потому что семья — это основная ценность не только нашей страны, но и нашего с вами движения. Я желаю вам успеха, найти тут друзей и единомышленников. Мы очень на вас рассчитываем — мы с вами первые, и всегда должны быть в движении», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Церемония открытия была очень современной и технологичной. Полноценным соведущим мероприятия наравне с певцом Стасом Море и участницей «Движения Первых» Алиной Бусловой стал искусственный интеллект. По сценарию, искусственный интеллект на протяжении всей церемонии пытался понять, кто такие Первые и какая у них миссия. Ведущие поведали ИИ про ориентиры, которым следуют «Первые», о традиционных семейных ценностях нашей страны, что каждый «Первый» — наставник, который поддерживает каждого на пути к новым свершениям и как важно быть вместе и чувствовать себя частью единого сообщества, разделяющего общие ценности и цели.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, во время мероприятия показали ряд тематических роликов, где Первые смогли увидеть масштаб совместно проделанной работы за год и как за такое короткое время «Движение» объединило более 4 миллионов человек: 49 детских и молодежных общественных организаций, созданы 89 региональных и 43 тысячи первичных отделений. Всех делегатов и участников съезда поприветствовали даже с МКС. Российские космонавты Олег Коноренко, Николай Чуб и Константин Борисов записали послание, будучи в космосе, на высоте более 400 километров над землей.

Второй съезд «Движения Первых» пройдёт на территории Международной выставки-форума «Россия» с 30 января по 1 февраля. Основные задачи съезда – определить приоритетные направления развития Движения, сформировать федеральный совет «Первых», а также выразить благодарность участникам и партнёрам за вклад в развитие «Движения».

I съезд «Движения Первых» прошёл 18-20 декабря 2022 года в Доме молодёжи. По его итогам ребята выбрали название «Движение Первых», определили миссию и ценности «Движения», а также направления его работы, структуру и систему управления.

Фото: https://gov-murman.ru