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Мурманская область. Арктика (16+)17.06.26 12:00

ИИ стал таблеткой от прокрастинации: 64% пользователей из Мурманской области быстрее берутся за сложные задачи

ИИ всё чаще становится для сотрудников способом не откладывать сложные задачи, а быстрее сдвигать их с мёртвой точки. По данным совместного исследования онлайн-платформы hh.ru и девелопера «Level Group», в Мурманской области 64% пользователей нейросетей стали быстрее приступать к сложным задачам, 56% используют ИИ как способ справиться с прокрастинацией, а почти каждый второй (48%) отмечает, что нейросети помогают снизить страх «чистого листа».

Согласно данным исследования, 52% участников уже используют инструменты на базе ИИ для решения профессиональных задач или учёбы. Из них 24% применяют такие решения регулярно, ещё 28% — эпизодически. Около 19% планируют начать, 29% исключают использование полностью.

Среди тех, кто уже пользуется ИИ, 64% отметили, что благодаря нейросетям стали быстрее приступать к сложным задачам. Из них 37% говорят, что ИИ помогает сразу наметить первые шаги и быстрее перейти к их выполнению, а 27% видят положительный эффект влияния сетей, хотя и не считают его существенным. При этом только 3% признались, что ИИ, наоборот, усложняет старт и отвлекает.

Ещё 56% пользователей признались, что ИИ помогает им браться за задачи, которые раньше могли неделями откладываться «на потом». Для 21% нейросети уже стали привычным способом быстро включиться в работу и преодолевать внутреннее сопротивление, а 35% обращаются к ним в моменты, когда задача кажется слишком объёмной или непонятной.

Почти половина опрошенных (48%) отмечает, что ИИ помогает справляться со страхом «чистого листа» — ситуацией, когда задача понятна, но сложно начать: написать первый абзац, собрать структуру или сформулировать мысль. Для 42% такой проблемы либо не было изначально, либо ИИ на неё не повлиял.

ИИ также меняет восприятие сложных задач. 58% пользователей признались, что с нейросетями сложные задачи становятся «менее страшными»: 19% теперь воспринимают их скорее как челлендж, а 39% ощущают рядом «помощника в кармане». 16% респондентов говорят о том, что восприятие сложности задачи совсем не меняется от применения к ней новых инструментов.

Наиболее востребованным сценарием пользователей с ИИ стала работа с черновиком. 82% пользователей хотя бы иногда применяют ИИ для создания исходной заготовки: текста, кода, структуры. Из них у 21% финальный результат регулярно вырастает из «рыбы», сгенерированной нейросетью, 34% делают это часто, но для отдельных типов задач, 27% — изредка для рутины.

Кроме того, 69% пользователей считают, что ИИ помогает быстрее структурировать мысли: 22% говорят, что он «раскладывает хаос по полочкам», а 47% признают пользу, но отмечают, что структуру все равно нужно дорабатывать вручную.

«Главный сдвиг, который показывает опрос, связан не только с автоматизацией, а с психологией начала работы. Для многих людей самым сложным этапом становится не выполнение задачи, а вход в неё: сформулировать первый абзац, собрать структуру, понять, с какой стороны подступиться. ИИ в этом смысле работает как инструмент снижения внутреннего сопротивления. Он не отменяет экспертизу человека, но помогает быстрее перейти от тревоги и откладывания к действию», — комментирует Валентина Романова, HR-директор «Level Group».

Опрос был проведён с 29 мая по 8 июня 2026 года среди 2032 российских соискателей, в том числе из Мурманской области.

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