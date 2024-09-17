II Всероссийские спортивные игры святого благоверного великого князя Александра Невского принесли заполярным хоккеистам бронзовые медали

Соревнования проходили в Нижнем Новгороде с 11 по 16 сентября. В них участвовали спортсмены из 69 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены сборной команды региона боролись за медали в таких видах спорта, как баскетбол, настольный теннис, самбо, футбол, хоккей (включая фиджитал хоккей) и шахматы (включая онлайн шахматы).

По завершении соревнований хоккеисты из команды «КСШОР-Арктика» заняли почётное третье место. Им предстояло соревноваться на обычном поле и в виртуальном пространстве. Тренирует спортсменов Игорь Семёнов.

Как сообщает региональное Министерство спорта, в 2023 году I Всероссийские спортивные игры благоверного великого князя Александра Невского проходили в Кемерово. Спортсмены достойно представили Мурманскую область и завоевали серебряные медали в мини-футболе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/