III Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества проходят в онлайн-формате

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора принял участие в планерном заседании «Приграничное российско-финляндское сотрудничество: перспективы и возможности».

— Я хотел бы напомнить, что сейчас мы находимся в активной стадии обсуждения плана мероприятий «Наш Мурманск». Это часть стратегического плана «На Севере — жить», который инициирован губернатором Мурманской области Андреем Владимировичем Чибисом. В плане мероприятий «Наш Мурманск» очень много задач, отдельных направлений, связанных с повышением комфортной среды проживания мурманчан. Архитекторы, урбанисты, специалисты по городской среде во всем мире признают, что скандинавские страны являются одними из лидеров качества городской среды и удобства проживания для людей. Нам есть чему поучится, и мы уже многое узнали. За последние 10 лет в Мурманске значительное количество общественных пространств учитывают опыт наших финских друзей, — отметил Евгений Никора. — Я считаю, что такое общение, которое проходит в онлайн-формате, будет способствовать тому, чтобы сделать жизнь людей по обе стороны границы комфортнее и удобнее, сделать так чтобы люди не уезжали с севера на юг. Вы знаете, что в Финляндии это проблема тоже существует.

Первые Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества состоялись в 2018 году.

В 2021 году международное мероприятие проходит в онлайн-формате. Программа рассчитана на два дня (20 и 21 мая).