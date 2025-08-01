III Форум «Арктика – регионы»: попытки решения любых задач и проблем в Арктике без участия России бесперспективны - Владислав Масленников

Вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис выступил с докладом в рамках пленарного заседания «Международное сотрудничество – партнёрство ради будущего Арктики» на III Форуме «Арктика – регионы», который в эти дни проходит в Архангельске.

«Арктика – это не просто территория, это кладовая России: 76% газа, 21% нефти, 60% редкоземельных металлов. Но её богатства не освоить без масштабных инвестиций и привлечения людей. Вахтой север не поднимешь. В рамках стратегического плана «На Севере — жить!» нам удалось переломить тренд оттока населения из Мурманской области, с 2023 года она начала замедляться впервые со времен Советского Союза. Мы должны понимать — если мы все правильно будем делать у нас будет рост численности населения за счёт высоких зарплат, рабочих мест, современных технологий на производствах и комфортной жизни в городах. Отдельно я хочу поблагодарить Алексея Чекункова за содействие в работе, которая касается опорных городов, мастер-планов и отдельных нацпроектов — всё это нашло поддержку у Президента Российской Федерации Владимира Путина», — подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор представил стратегические инициативы по развитию региона. В Мурманской области отмечается рост торговли с Китаем и Индией, а также налажено взаимодействие с Республикой Беларусь и ШОС. Для привлечения иностранных инвестиций Андрей Чибис предложил распространить на Арктику режим Международной территории опережающего развития, уже одобренный для Дальнего Востока, он позволит обеспечить налоговые льготы и защитить инвестиции.

Также глава региона рассказал о работе комиссии Госсовета по СМП и Арктике, созданной по указу Президента РФ. Её решения легли в основу поручений Владимира Путина после Международного арктического форума в Мурманске, в том числе: увеличение мощностей Мурманского транспортного узла до 100 млн тонн грузов к 2030 году, развитие Трансарктического транспортного коридора и арктических мастер-планов, а также реновация военных гарнизонов в Арктике до 2030 года.

Для консолидации усилий Андрей Чибис предложил запустить аналог советского Главного управления Северного морского пути – централизованную структуру для координации развития АЗРФ и ТТК. По словам губернатора, именно такая модель позволит реализовать весь потенциал Арктики в новых геополитических условиях.

Мурманская область сегодня занимает ключевое стратегическое положение в Арктике и играет ведущую роль в её развитии. За последние 6 лет удалось привлечь 1,5 трлн рублей, инвестиционный портфель на 10 лет составляет порядка 3,2 трлн рублей. В регионе действуют порядка 300 компаний-резидентов территорий опережающего развития и Арктической зоны РФ. Они планируют вложить в экономику более 603 миллиардов рублей и создать свыше 14,6 тысяч новых рабочих мест.

Мурманский морской порт – крупнейший незамерзающий арктический порт России с глубоководными причалами, который служит ключевой базой для атомного ледокольного флота. Здесь активно развивается угольный терминал «Лавна»: уже отгружено более 200 вагонов, и объёмы перевалки продолжают расти. Кроме того, по поручению Президента РФ Владимира Путина до 2030 года в регионе ускорят газификацию, что даст мощный импульс для развития промышленности и инфраструктуры.

Как было отмечено во время обсуждения доклада, в международном сотрудничестве в Арктике сегодня видны две большие тенденции: замедление контактов со странами, расположенными в данном регионе, и растущий интерес к кооперации от нерегиональных государств. Об этом во время пленарного заседания в рамках форума «Арктика — Регионы» рассказал директором департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Владислав Масленников.

«Что касается традиционных многосторонних форматов сотрудничества в регионе, единственным действующим на настоящий день, хотя и в таком частично замороженном состоянии, является Арктический совет, в который входят 8 северных государств. К сожалению, в связи с действиями западных партнёров с февраля 2022 года контакты осуществляются крайне редко. Более-менее удалось восстановить взаимодействие рабочих групп, хоть и в дистанционном режиме», — сказал Владислав Масленников.

По его мнению, несмотря на сложившуюся обстановку, организация сохраняет потенциал для выработки консенсусных решений по наиболее актуальным вопросам. При этом Россия старается выстраивать диалог, исходя из своих национальных интересов и в зависимости от реальной готовности остальных стран-участниц к совместной работе.

Среди стран, которые выражают наиболее заметный интерес к сотрудничеству, дипломат назвал КНР, напомнив, что китайские компании успешно осуществляют судоходство по Северному морскому пути, в том числе выполняя заходы в порты России.

Владислав Масленников отметил, что попытки решения любых задач и проблем в Арктике без участия России бесперспективны, а внешняя политика страны вне зависимости от курса западных арктических государств сохранит многовекторность

В ходе совместных заседаний комиссий Государственного Совета Российской Федерации по направлениям «Международная кооперация и экспорт» и «Северный морской путь и Арктика» специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин отметил, что «Росатом» является наиболее предпочтительным инфраструктурным оператором Арктического транспортного коридора. «Мы говорим об инфраструктурном операторе прежде всего. У нас не должно быть монополии на инфраструктуру, на шиппинг и на перевалку грузов. Посмотрим, что правительство предложит, но инфраструктурным оператором транспортного коридора, на мой взгляд, должен выступать «Росатом», потому что только он сможет обеспечить прохождение ледоколами Северного морского пути. А уже вопрос может ли «Росатом» или его компании заниматься шиппингом и перевалкой в портах — это уже вопрос конкуренции», — сказал Игорь Левитин.

Фото (пресс-служба правительства Архангельской области): https://gov-murman.ru/info/news/551249/#&gid=1&pid=3