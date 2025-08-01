III Форум «Арктика – регионы»: в порту Архангельска запланировано расширение мощностей для китайских контейнерных линий

В ходе рабочей поездки в Архангельск губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с главой региона Александром Цыбульским и министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым посетили ряд стратегически важных объектов, которые реализуются в рамках долгосрочного комплексного плана развития Архангельской агломерации.

Программа визита началась с осмотра территории, отведенной под строительство Арктического квартала в округе Майская гора. Участники делегации обсудили перспективы создания современной жилой и социальной инфраструктуры в городах субъектов АЗРФ. Стоит отметить, что масштабный проект учитывает растущий спрос на жильё в арктических регионах, в том числе благодаря программе Арктической ипотеки.

Особое внимание было уделено восстановлению и музеефикации исторического квартала «Старый Архангельск». Здесь при поддержке правительства Архангельской области и профессионального сообщества ведется реставрация здания Коммерческого банка XIX века. Объект входит в перечень объектов культурного наследия.

Ещё одним пунктом программы стало посещение Дворца детского и юношеского творчества, где реализуется комплексная программа реконструкции. В ходе капитальный ремонт учреждения уже направлено более 750 млн рублей, в том числе на модернизацию зрительного зала и создание детской научной площадки. Андрей Чибис отметил, что подобные объекты крайне важны для формирования комфортной среды и развития талантов подрастающего поколения.

В морском торговом порту делегации представили планы модернизации терминалов «Экономия» и «Бакарица». Общая площадь предприятия составляет 72,5 га, имеется 11 причалов протяженностью более 1700 метров. В развитие инфраструктуры планируется инвестировать более 1 млрд рублей, включая строительство новых контейнерных площадок и обновление портовой техники. Отдельной темой для обсуждения стали перспективы сотрудничества с китайскими транспортными компаниями. В порту Архангельска в рамках этой работы запланировано расширение мощностей для китайских контейнерных линий.

Завершился визит обсуждением стратегически важных инфраструктурных проектов: строительства 4-го вывода тепловых сетей от Архангельской ТЭЦ и мостовых переходов через реку Кузнечиху. Эти объекты критически важны для развития транспортного каркаса столицы Поморья.

«Арктика обладает значительным потенциалом для развития, и мы активно используем все доступные инструменты. По итогам Мурманского Арктического форума в марте президент дал чёткие и детальные поручения, ход выполнения которых мы сегодня обсуждали. Среди таких механизмов — международный ТОР, который поможет привлекать иностранных инвесторов в арктическую зону. Также сегодня мы оценили развитие Архангельского порта и других важных стратегических объектов. Мурманский порт, безусловно, имеет свои масштабы и специфику, но именно объединение всех арктических регионов в единую повестку – это крайне важно для эффективной работы Госсовета. Кроме того, было крайне полезно ознакомиться с опытом Архангельской области. Это ценный обмен лучшими практиками, а нам важно анализировать успешные решения и перенимать опыт. С большим интересом посетил Архангельскую область и благодарю коллег за продуктивную работу», — подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, делегация Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом принимает участие в форуме «Арктика – регионы-2025», который проходит в Архангельске. С 31 июля по 1 августа запланированы дискуссии, экспертные сессии, культурная программа. В этом году его главной темой стало развитие международного сотрудничества и укрепления связей между арктическими регионами, а также стратегические вопросы федерального значения по развитию регионов АЗРФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551263/#&gid=1&pid=18