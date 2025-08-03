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Мурманская область. Арктика (16+)03.08.25 08:00

III Форум «Арктика-Регионы»: Северный морской путь - базис для развития инвестиций в регионах АЗРФ

В Архангельске в рамках III Форума «Арктика-Регионы», посвящённого развитию Арктической зоны РФ и укреплению международного сотрудничества, вчера состоялась конференция «500 лет Северному морскому пути как национальной транспортной магистрали».

Конференция стала площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития одного из важнейших транспортных маршрутов России. Особое внимание было уделено историческим аспектам освоения Северного морского пути и его роли в развитии российской экономики, а также значительному потенциалу для укрепления международных торговых связей и развития арктического региона.

В ходе конференции участники обсудили развитие портовой инфраструктуры СМП. В частности, генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса отметил, что инвестиционные проекты, использующие транспортные потенциал порта Мурманск, уже сегодня являются основой инвестиционного портфеля региона.

«Арктическая зона России – это территория с большим потенциалом для промышленного развития и крупнейшая свободная экономическая зона в мире. А Северный морской путь, связывающий арктические регионы, должен стать основой для развития инвестиций в макрорегионе. Мурманская область уже сегодня благодаря своему незамерзающему порту, активно улучшает свою инвестиционную привлекательность через два специальных режима: АЗРФ и ТОР «Столица Арктики», — сказал генеральный директор Корпорации развития Мурманской области Артём Кукса.

Также Артём Кукса отметил, что в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина, данных по итогам Международного арктического форума в Мурманске, комиссия Государственного Совета РФ по направлению «СМП и Арктика» под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ведёт работу по обновлению Стратегии развития Арктики до 2050 года, а также финансово-экономической и организационной модели Трансарктического транспортного коридора, включая СМП.

Как подчеркнул глава Мурманской области в ходе совместного комиссий Госсовета РФ «Северный морской путь и Арктика» и «Международная кооперация и экспорт» в ходе форума «Арктика-регионы», развитие Арктической зоны до 2050 года — это стратегическая задача национального масштаба, требующая кооперации всех участников процесса развития.

Помимо вопросов перспектив развития Северного морского пути, участники обсудили актуальность совершенствования системы координации между грузоотправителями, необходимость строительства новых грузовых и ледокольных судов, современные технологии навигации в арктических условиях и вопросы экологической безопасности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551337/#&gid=1&pid=1

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