III Форум «Арктика-Регионы» соберёт в Архангельске экспертов для обсуждения будущего Арктики

С 31 июля по 1 августа в Архангельске состоится III Форум «Арктика-Регионы», посвящённый развитию Арктической зоны РФ и укреплению международного сотрудничества в регионе. Ключевой темой форума станет 500-летие Северного морского пути как национальной транспортной магистрали.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Международное сотрудничество – партнёрство ради будущего Арктики», где будут обсуждаться вопросы развития Арктики и Северного морского пути.

«Арктика была и остаётся стратегически важным регионом, обладающим огромным экономическим, ресурсным и геополитическим потенциалом. Сегодня, когда роль северного вектора во внешнеполитическом и социально-экономическом планировании только возрастает, особенно важно вести открытый и профессиональный диалог, направленный на укрепление кооперационных связей между арктическими регионами и развитие международного сотрудничества. Приглашаем вас принять активное участие в работе форума, внести свой вклад в формирование стратегического будущего Арктики и укрепление партнёрских связей между регионами!», – отметил в приветственном слове губернатор Архангельской области, Александр Витальевич Цыбульский.

Деловая программа форума включает несколько тематических треков: развитие портовой инфраструктуры и судостроительной отрасли; цифровизация и инновационное развитие арктических территорий; рациональное использование природных ресурсов; развитие арктических городов и социальной инфраструктуры; арктический туризм; кадровый потенциал региона.

В рамках форума будет организована экспозиция промышленных предприятий, работающих в Арктической зоне. Участники смогут ознакомиться с новейшими разработками в области судостроения, портового оборудования и технологий для работы в условиях Крайнего Севера.

Особое место в программе форума займёт практический диалог между производителями и закупщиками. Будет организована специальная площадка для проведения B2B-встреч, где компании-производители смогут напрямую презентовать свою продукцию потенциальным заказчикам. Ожидается подписание ряда соглашений о сотрудничестве и контрактов между участниками форума.

Особое внимание будет уделено вопросам привлечения инвестиций в регионы АЗРФ и развитию международной кооперации. В рамках форума состоится заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Международная кооперация и экспорт».

Молодёжный трек форума будет включать работу лаборатории проектов БРИКС и обсуждение перспектив развития межвузовского кампуса в области науки и технологического предпринимательства.

комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации.

Для того, чтобы принять участие в III Форуме «Арктика-Регионы», который пройдёт с 31 июля по 1 августа 2025 года в Архангельске, необходимо подать заявку на сайте: https://arcticports.ru/