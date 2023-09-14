Икры хватит для всех потребителей - Илья Шестаков в кулуарах Восточного экономического форума

Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной улучшило ожидания по вылову водных биоресурсов в РФ в 2023 году до 5,08 миллиона тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

«Больше будет, ненамного, но за 5 миллионов уйдёт вылов. Прогноз пока, аккуратно скажем, 5 миллионов 80 тысяч тонн», – сообщил Илья Шестаков.

Как пишет t.me/s/fish_gov_ru, добыча водных биоресурсов в 2022 году составила более 4,9 миллиона тонн.

Глава Росрыболовства также сообщил, что экспорт рыбы из РФ в 2023 году останется на уровне прошлого года, но при этом больший объём будет поставлен в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, а поставки в недружественные страны сократятся. Рыба является основным товаром, который поставляется на экспорт из дальневосточного региона.

Также руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что Росрыболовство в связи с удачной лососевой путиной не исключает, что производство красной икры в РФ в 2023 году может удвоиться, цена ожидается достаточно низкой. «Икры хватит для всех потребителей, и цена будет достаточно низкая, я думаю, потому что очень много поймали горбуши, а это такой социальный вид лососевых, достаточно недорогая. И в достаточно хорошем объёме идёт на внутренний рынок, поэтому икры будет достаточно», – отметил глава ведомства.

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457240121%2Falbum-198760157_00%2Frev