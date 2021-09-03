Иллюзий по поводу кредитов всё меньше, но берут их чаще, чем год назад

Число закредитованных россиян растёт, и отношение к кредитам всё хуже. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 2500 экономически активных граждан из всех округов страны.

По результатам опроса, 37% россиян брали кредит в последние полгода. Чаще остальных пользовались банковским займом респонденты с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (46%): «Ипотека. 15 лет каторги»; «Школа английского».

Именно те, кто воспользовался кредитом в последние 6 месяцев, относятся к займам немного лояльнее: каждый четвёртый считает кредит прекрасной возможностью приобрести желаемое, дорогой в долговую яму — 43%. Среди россиян, не кредитовавшихся в последние полгода, полярные точки зрения разделяют 9 и 56% соответственно.

В целом же, каждый второй россиянин считает кредиты прямой дорогой в долговую яму (50%). Отрицательно относятся к банковским займам чаще мужчины (55% против 45% среди женщин). Лишь для 15% заёмные средства — это прекрасная возможность приобрести желаемое. Подобную точку зрения чуть чаще разделяют женщины (17% против 13% среди мужчин).

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет число россиян, считающих кредит отличной возможностью купить желаемое, второй год минимально (по 15% в 2020 и 2021-ом, 47% — в 2007 году). В то же время по данным ЦБ РФ, россияне стали чаще брать кредиты, судя по опросам, количество заёмщиков увеличилось на четверть: 37% против 29% в 2020 году.