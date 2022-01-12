Илья Шестаков: 2021 год рыбаки завершили с рекордным показателем общего вылова

По предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% – во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод добыто более 5,05 млн тонн. Этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года).

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла», – сказал Илья Шестаков.

Вместе с тем, глава Росрыболовства обратил внимание, что данные предварительные, уточненная статистика будет представлена на отчётной коллегии ведомства в апреле.

Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель Росрыболовства добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше на Северном бассейне и шпрота – в Азово-Черноморском бассейне.

«Важно, что растёт показатель освоения неквотируемых объектов – такую задачу мы ставим на ежегодной основе. Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия», – сказал Илья Шестаков.

Нарастили выловы рыбаки Северного бассейна – почти на 8%, до 541,3 тысячи тонн. В зонах иностранных государств, отрытой части Мирового океана и конвенционных районах прирост добычи составил 7% и достиг 657,3 тысячи тонн.

Фото: https://fish.gov.ru/news/2022/01/12/ilya-shestakov-2021-god-rybaki-zavershili-s-rekordnym-pokazatelem-obshhego-vylova/