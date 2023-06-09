Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству, прибыл с рабочим визитом в Мурманскую область

Сегодня, 9 июня, в рамках рабочей поездки в Мурманскую область руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков проведёт ряд встреч и совещаний, посвящённых рыбопромышленному комплексу региона.

Во время рабочей встречи с Андреем Чибисом Илья Шестаков обсудит стратегию развития рыбной отрасли региона.

На совещании с руководителями рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Северного рыбохозяйственного бассейна будут подняты вопросы совершенствования промыслового флота и береговой инфраструктуры, в том числе в рамках программы инвестиционных квот.

Особое внимание в ходе визита будет уделено Мурманскому морскому рыбному порту (ММРП), переданному в ведение Росрыболовства. Порт имеет стратегическое значение не только для региона, но и для страны в целом, поскольку он является отправной точкой Северного морского пути и единственным незамерзающим портом в арктической зоне России, через который перевозки осуществляются круглогодично.

На территории ММРП глава Росрыболовства проведёт совещание с руководством федеральных органов исполнительной власти Мурманской области. Перед агентством и ведомствами стоит комплекс задач по модернизации инфраструктуры порта и повышению эффективности его работы, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Фото: https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239960%2Falbum-198760157_00%2Frev