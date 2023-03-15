Илья Виноградов, мурманский писатель, представил литературу Кольского края в Индии

Председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов представил в Индии творчество и литературные проекты Кольского края.

Это уже второй визит мурманского литератора в Индию с выступлениями в учебных заведениях, первый состоялся в ноябре минувшего года.

Писатель выступил перед студентами и преподавателями школ и вузов Нью-Дели и Агры, где изучают русский язык и русскую литературу. Илья Виноградов представил творчество и литературные проекты мурманских писателей, подарил учебным заведениям книги заполярных и российских авторов, в том числе уникальную Антологию поэзии Кольского полуострова, изданную в 2021 году на средства субсидии областного правительства. Индийцы узнали о проводимом мурманскими литераторами при поддержке министерства культуры фестивале «Капитан Грэй» и других проектах, познакомились с проектом объединенного Мурманского арктического университета, а также туристическим и культурным потенциалом Мурманской области.

«Идея проекта в том, чтобы рассказать индийцам, изучающим русский язык, о современной ситуации в российской литературе, познакомить с творчеством сегодняшних писателей, жизнью регионов. Индийская сторона выразила готовность как к продолжению этого проекта, так и к сотрудничеству в сфере культуры в целом, а также по другим направлениям», – отметил писатель.

Как сообщает региональное Министерство культуры, мероприятие состоялось в рамках проекта «Книжная полка русской литературы». В состав делегации также вошла писатель из Липецка и организатор Всероссийской литературной премии имени Александра Левитова и литературного фестиваля «ЛевитовФест» Анна Харланова, организатором выступлений стала руководитель проектного офиса Совета молодых литераторов Союза писателей России Татьяна Филиппова. Поездка состоялась по инициативе Союза писателей России при поддержке посольства России в Индии.

Фото: https://gov-murman.ru