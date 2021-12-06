Илья Воробьев назначен на пост главы комитета по обеспечению безопасности населения

Илья Воробьев, в последнее время исполнявший обязанности руководителя комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области, избавляется от приставки «и. о.» и становится полноправным главой регионального ведомства. Нового председателя комитета на оперативном совещании представил губернатор Андрей Чибис.

«Илья Юрьевич – человек всем известный. Уверен, что его 25-летний опыт работы в правоохранительных органах обеспечит повышение уровня и качества безопасности, взаимодействие со спасательной службой, пожарными, а также вопросы, связанные с проектом «Безопасный город», который мы сейчас активно реализуем вместе с Министерством цифрового развития», – отметил глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор подчеркнул, что любые инициативы в сфере улучшения работы комитета готов рассмотреть лично, поскольку обеспечение безопасности жителей региона – одна из ключевых задач органов исполнительной власти.

https://gov-murman.ru/info/news/429898/#&gid=1&pid=1