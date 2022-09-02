Новой площадкой проведения фестиваля молодёжных субкультур станет Поморская набережная«Гольфстрим»-2022: 15 видов спортивных соревнований и денежные призы по 100 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.09.22 17:15

Им для бега дня мало: в Мончегорске состоится забег «Moncha Night Trail 2022»

10 сентября в рамках «Imandra Fest» пройдёт пятый забег «Moncha Night Trail», который организует «Mon Pro» при поддержке «Агентства развития Мончегорска».

Это единственный ночной забег под северным сиянием по пересеченной местности. Маршрут с видами на Имандру, Хибины и ночной Мончегорск разделён на несколько дистанций по 8, 15, 24 и 40 км. Дети до 12 лет тоже могут поучаствовать в специальном забеге длиной 1 км.

Как сообщает ИА «СеверПост», «Moncha Night Trail» выделяется среди других забегов разнообразным рельефом: участников из Мурманской области и других регионов ждёт подвижный грунт, курумник, болота, ручьи и перепады высот от 600 до 1200 метров.

Разнообразный рельеф и ночь добавят сложности этому трейлу, но организаторы обещают сделать максимально яркую разметку, которая будет видна даже в тумане.

Кроме того, перед стартом каждый участник пройдёт инструктаж и проверку экипировки: без фонарика и специального снаряжения спортсменов не допустят к гонке.

Регистрация на забег открыта до 4 сентября включительно.

Фото: https://vk.com/monchatrailrunning?z=photo-153697049_457239937%2Fwall-153697049_496

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В 2-х из 28 профессиональных сфер в Мурманской области найти работу сложнее, чем в других городах России
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
01.09.22 12:05
Здравствуйте, педагоги, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане! Новость о смерти последнего Генерального секретаря ЦК КПСС (1985%u20141991), единственного в истории президента СССР (1990%u201419
Комментарий к новости:Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни
Д.О. Вернер
01.09.22 10:17
Фото пустых причалов некогда ведущего порта СССР есть лучшее доказательство того, что "Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме". Это ШТАТНЫЙ РЕЖИМ для порта в России...
Комментарий к новости:Все ключевые производства Мурманской области работают в штатном режиме
Д.О. Вернер
30.08.22 13:22
"...в 2022/2023 учебном году будут вводиться должности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями..." Этих вводят, а участковых полицейских "выводят"...
Комментарий к новости:С 1 сентября Минпросвещения России запускает масштабный проект – цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Каникулы мечты». Художественный фильм (16+)23:30«Вместе с наукой». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Снижение цен на картофель, свежую белокочанную капусту и морковь продолжает радовать северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 13 копеек, евро потеряло почти 7 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 14,4% нарастила выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 2 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Работодатели Мурманской области могут сэкономить на трудоустройстве молодёжи
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика