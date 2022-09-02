Им для бега дня мало: в Мончегорске состоится забег «Moncha Night Trail 2022»

10 сентября в рамках «Imandra Fest» пройдёт пятый забег «Moncha Night Trail», который организует «Mon Pro» при поддержке «Агентства развития Мончегорска».

Это единственный ночной забег под северным сиянием по пересеченной местности. Маршрут с видами на Имандру, Хибины и ночной Мончегорск разделён на несколько дистанций по 8, 15, 24 и 40 км. Дети до 12 лет тоже могут поучаствовать в специальном забеге длиной 1 км.

Как сообщает ИА «СеверПост», «Moncha Night Trail» выделяется среди других забегов разнообразным рельефом: участников из Мурманской области и других регионов ждёт подвижный грунт, курумник, болота, ручьи и перепады высот от 600 до 1200 метров.

Разнообразный рельеф и ночь добавят сложности этому трейлу, но организаторы обещают сделать максимально яркую разметку, которая будет видна даже в тумане.

Кроме того, перед стартом каждый участник пройдёт инструктаж и проверку экипировки: без фонарика и специального снаряжения спортсменов не допустят к гонке.

Регистрация на забег открыта до 4 сентября включительно.

Фото: https://vk.com/monchatrailrunning?z=photo-153697049_457239937%2Fwall-153697049_496