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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.22 17:30

Им доверяют банки: сколько платят инкассаторам и как часто требуют от них умение владеть оружием

В настоящее время большинство российских банков пользуется услугами государственной службы инкассации, однако у некоторых крупных кредитных и финансовых организаций есть собственные службы по доставке денег и других ценностей. Эксперты hh.ru выяснили, сколько платят инкассаторам, а также насколько жёсткие требования предъявляют работодатели.

С начала года российские работодатели разместили почти 1000 вакансий в сфере инкассации. Как правило, компании ищут инкассаторов, водителей инкассации и охранников инкассаторов. Средняя предлагаемая зарплата для инкассаторов в России за год выросла на 14% с 39600₽ до 45000₽.

Одни из самых высоких зарплат (до 100000₽) можно найти не только в московских, но в вакансиях работодателей других регионов. Так, согласно сервису «Карта вакансий», в июле зарплаты в два раза выше средней по рынку инкассаторам предлагали работодатели из Нового Уренгоя (более 100000₽), а также ряд компаний из Подмосковья, Норильска, Сургута, Петропавловска-Камчатского. 

Город

Зарплата

Новый Уренгой

102 000 ₽

Видное

93 800 ₽

Балашиха

87 933 ₽

Королев

85 375 ₽

Норильск

82 200 ₽

Советский (Ханты-Мансийский АО)

81 000 ₽

Сургут

80 460 ₽

Петропавловск-Камчатский

80 200 ₽

Дмитров

75 700 ₽

Егорьевск

75 700 ₽

Павловский Посад

75 700 ₽

Руза

75 700 ₽

Москва

71 233 ₽

Кемерово

71 188 ₽

Богучаны

63 800 ₽

Советская Гавань

61 750 ₽

Абакан

61 200 ₽

Санкт-Петербург

59 689 ₽

Канск

58 300 ₽

Асино

57 750 ₽

Саров

57 500 ₽

Сочи

55 960 ₽

Шарыпово

52 100 ₽

Самара

51 736 ₽

Новороссийск

51 425 ₽

Томск

50 600 ₽

Тула

50 400 ₽

Белогорск

50 300 ₽

Спасск-Дальний

50 300 ₽

Уссурийск

50 300 ₽

Владимир

50 000 ₽

Уфа

49 800 ₽

Мытищи

48 600 ₽

Муром

48 533 ₽

Новосибирск

48 533 ₽

 

«Развитие банковского сектора неизбежно влечет за собой увеличение оборота денежных средств. Перевозка ценных грузов способствуют дальнейшему развитию служб инкассации, и, как следствие, росту требований к профессионализму сотрудников этих служб. Так, больше половины работодателей (60%) в России хотят, чтобы у кандидатов-инкассаторов был опыт работы в профессии не менее трёх лет. Также среди требований наиболее часто встречаются ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность. Уверенное знание ПДД и безаварийный водительский стаж, как правило, указывают почти в 100% случаев вакансий для водителей-инкассаторов. Обязательное условие почти каждой вакансии - отличная физическая подготовка. Кроме того, в 48% вакансий компании также требуют, чтобы кандидат умел обращаться с оружием, был готов обучаться и сдавать соответствующие нормативы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере инкассации, Россия:

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