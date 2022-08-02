Им доверяют банки: сколько платят инкассаторам и как часто требуют от них умение владеть оружием
В настоящее время большинство российских банков пользуется услугами государственной службы инкассации, однако у некоторых крупных кредитных и финансовых организаций есть собственные службы по доставке денег и других ценностей. Эксперты hh.ru выяснили, сколько платят инкассаторам, а также насколько жёсткие требования предъявляют работодатели.
С начала года российские работодатели разместили почти 1000 вакансий в сфере инкассации. Как правило, компании ищут инкассаторов, водителей инкассации и охранников инкассаторов. Средняя предлагаемая зарплата для инкассаторов в России за год выросла на 14% с 39600₽ до 45000₽.
Одни из самых высоких зарплат (до 100000₽) можно найти не только в московских, но в вакансиях работодателей других регионов. Так, согласно сервису «Карта вакансий», в июле зарплаты в два раза выше средней по рынку инкассаторам предлагали работодатели из Нового Уренгоя (более 100000₽), а также ряд компаний из Подмосковья, Норильска, Сургута, Петропавловска-Камчатского.
|
Город
|
Зарплата
|
Новый Уренгой
|
102 000 ₽
|
Видное
|
93 800 ₽
|
Балашиха
|
87 933 ₽
|
Королев
|
85 375 ₽
|
Норильск
|
82 200 ₽
|
Советский (Ханты-Мансийский АО)
|
81 000 ₽
|
Сургут
|
80 460 ₽
|
Петропавловск-Камчатский
|
80 200 ₽
|
Дмитров
|
75 700 ₽
|
Егорьевск
|
75 700 ₽
|
Павловский Посад
|
75 700 ₽
|
Руза
|
75 700 ₽
|
Москва
|
71 233 ₽
|
Кемерово
|
71 188 ₽
|
Богучаны
|
63 800 ₽
|
Советская Гавань
|
61 750 ₽
|
Абакан
|
61 200 ₽
|
Санкт-Петербург
|
59 689 ₽
|
Канск
|
58 300 ₽
|
Асино
|
57 750 ₽
|
Саров
|
57 500 ₽
|
Сочи
|
55 960 ₽
|
Шарыпово
|
52 100 ₽
|
Самара
|
51 736 ₽
|
Новороссийск
|
51 425 ₽
|
Томск
|
50 600 ₽
|
Тула
|
50 400 ₽
|
Белогорск
|
50 300 ₽
|
Спасск-Дальний
|
50 300 ₽
|
Уссурийск
|
50 300 ₽
|
Владимир
|
50 000 ₽
|
Уфа
|
49 800 ₽
|
Мытищи
|
48 600 ₽
|
Муром
|
48 533 ₽
|
Новосибирск
|
48 533 ₽
«Развитие банковского сектора неизбежно влечет за собой увеличение оборота денежных средств. Перевозка ценных грузов способствуют дальнейшему развитию служб инкассации, и, как следствие, росту требований к профессионализму сотрудников этих служб. Так, больше половины работодателей (60%) в России хотят, чтобы у кандидатов-инкассаторов был опыт работы в профессии не менее трёх лет. Также среди требований наиболее часто встречаются ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность. Уверенное знание ПДД и безаварийный водительский стаж, как правило, указывают почти в 100% случаев вакансий для водителей-инкассаторов. Обязательное условие почти каждой вакансии - отличная физическая подготовка. Кроме того, в 48% вакансий компании также требуют, чтобы кандидат умел обращаться с оружием, был готов обучаться и сдавать соответствующие нормативы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере инкассации, Россия:
- Водитель-инкассатор, до 88 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/51725474, Москва;
- Водитель-инкассатор, от 70 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67799092, Москва;
- Водитель-инкассатор, от 80 200 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67806023, Петропавловск-Камчатский;
- Руководитель отдела инкассации и перевозки, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/67111984, Ульяновск;
- Водитель-инкассатор, от 89 250 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68109161, Королёв;
- Водитель-инкассатор, от 82 200 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/68050315, Норильск;
- Инкассатор АТМ, до 75 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67993341, Санкт-Петербург;
- Охранник инкассатора, до 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/67548943, Санкт-Петербург.