Им доверяют банки: сколько платят инкассаторам и как часто требуют от них умение владеть оружием

В настоящее время большинство российских банков пользуется услугами государственной службы инкассации, однако у некоторых крупных кредитных и финансовых организаций есть собственные службы по доставке денег и других ценностей. Эксперты hh.ru выяснили, сколько платят инкассаторам, а также насколько жёсткие требования предъявляют работодатели.

С начала года российские работодатели разместили почти 1000 вакансий в сфере инкассации. Как правило, компании ищут инкассаторов, водителей инкассации и охранников инкассаторов. Средняя предлагаемая зарплата для инкассаторов в России за год выросла на 14% с 39600₽ до 45000₽.

Одни из самых высоких зарплат (до 100000₽) можно найти не только в московских, но в вакансиях работодателей других регионов. Так, согласно сервису «Карта вакансий», в июле зарплаты в два раза выше средней по рынку инкассаторам предлагали работодатели из Нового Уренгоя (более 100000₽), а также ряд компаний из Подмосковья, Норильска, Сургута, Петропавловска-Камчатского.

Город Зарплата Новый Уренгой 102 000 ₽ Видное 93 800 ₽ Балашиха 87 933 ₽ Королев 85 375 ₽ Норильск 82 200 ₽ Советский (Ханты-Мансийский АО) 81 000 ₽ Сургут 80 460 ₽ Петропавловск-Камчатский 80 200 ₽ Дмитров 75 700 ₽ Егорьевск 75 700 ₽ Павловский Посад 75 700 ₽ Руза 75 700 ₽ Москва 71 233 ₽ Кемерово 71 188 ₽ Богучаны 63 800 ₽ Советская Гавань 61 750 ₽ Абакан 61 200 ₽ Санкт-Петербург 59 689 ₽ Канск 58 300 ₽ Асино 57 750 ₽ Саров 57 500 ₽ Сочи 55 960 ₽ Шарыпово 52 100 ₽ Самара 51 736 ₽ Новороссийск 51 425 ₽ Томск 50 600 ₽ Тула 50 400 ₽ Белогорск 50 300 ₽ Спасск-Дальний 50 300 ₽ Уссурийск 50 300 ₽ Владимир 50 000 ₽ Уфа 49 800 ₽ Мытищи 48 600 ₽ Муром 48 533 ₽ Новосибирск 48 533 ₽

«Развитие банковского сектора неизбежно влечет за собой увеличение оборота денежных средств. Перевозка ценных грузов способствуют дальнейшему развитию служб инкассации, и, как следствие, росту требований к профессионализму сотрудников этих служб. Так, больше половины работодателей (60%) в России хотят, чтобы у кандидатов-инкассаторов был опыт работы в профессии не менее трёх лет. Также среди требований наиболее часто встречаются ответственность, дисциплинированность и коммуникабельность. Уверенное знание ПДД и безаварийный водительский стаж, как правило, указывают почти в 100% случаев вакансий для водителей-инкассаторов. Обязательное условие почти каждой вакансии - отличная физическая подготовка. Кроме того, в 48% вакансий компании также требуют, чтобы кандидат умел обращаться с оружием, был готов обучаться и сдавать соответствующие нормативы», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Рейтинг высокооплачиваемых вакансий в сфере инкассации, Россия: