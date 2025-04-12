Имандра приняла Фестиваль любителей зимнего плавания

6 апреля здесь собрались «моржи» со всей области. Побороться за медали на дистанции 25 метров вольным стилем приехали участники клубов зимнего плавания из городов Североморск, Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, Кандалакша, Апатиты и Кировск.

Всего в заплывах приняли участие 123 человека, 50 из них окунулись или проплыли посильную дистанцию без учёта времени.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в рамках фестиваля уже в пятый раз состоялся благотворительный заплыв «Добрый морж»: его участники собрали более 300 тысяч рублей для Фонда помощи детям «Наше будущее». К ним традиционно присоединились представители бизнеса и организаторы благотворительного аукциона.

Для всех гостей фестиваля тренер проекта «Бодрое воскресенье» Елена Кобак провела зажигательную разминку, а участники клуба зимнего плавания «Садко» приготовили чай из настоящего самовара на дровах и традиционные «Моржеторты».

Мероприятие прошло при поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации города Апатиты и под чутким присмотром спасателей профессиональной аварийно-спасательной службы.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/524197/#&gid=1&pid=4