Имена 33 моряков, погибших, защищая караваны судов союзников в годы Великой Отечественной войны, увековечены на мемориальной доске в Полярном

3 ноября в городе воинской славы Полярный состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски, посвящённой экипажу большого морского охотника «БО-224». Мероприятие прошло на площади 50-летия Краснознамённого Северного флота в Екатерининской гавани при участии администрации ЗАТО Александровск и делегации из Вологодской области.

Имена 33 моряков, погибших незадолго до Великой Победы, увековечены на мемориальной доске.

Год назад с просьбой об этом во время «прямой линии» к Президенту России обратилась жительница Вологодской области. Оттуда родом один из героев - 17-летний юнга большого морского охотника. Гурий Гурьевич Гурьянов - череповчанин, во время войны прошёл Соловецкую школу юнг. 22 марта 1945 года он нёс боевую вахту на большом морском охотнике «БО-224», который охранял караваны судов союзников.

В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие начальник штаба Кольской флотилией разнородных сил Северного флота контр-адмирал Олег Гладкий, заместитель главы ЗАТО Александровск Владимир Кузнецов, делегация из Вологодской области и представители движения «Народный фронт».

«Экипаж большого морского охотника «БО-224» ковал победу на море над немецко-фашистскими захватчиками. Своими героическими действиями он приближал победу над врагом. Вклад каждого из членов экипажа в дело Великой победы неоценим. В марте 1945 года большой морской охотник «БО-224» погиб при исполнении боевой задачи, экипаж отказался спускать флаг, тем самым проявив геройские качества, присущие русским морякам», - отметил в своем обращении к участникам мероприятия контр-адмирал Олег Гладкий.

К присутствующим также обратилась представитель делегации из Вологодской области председатель Совета общественного движения «Патриоты Вологодчины» Нина Бороздина. Именно она - историк, по крупицам собиравшая информацию о героях, обратилась к президенту с просьбой увековечить память о моряках.

«80 лет назад произошла трагедия, связанная с большим морским охотником «БО-224». Экипаж корабля выполнил боевую задачу – он заслонил собой корабли конвоя, шедшего в порты Мурманской и Архангельской областей. Они везли продовольствие, боеприпасы и военную технику, необходимые нашим войскам для победы над врагом. Мне хотелось бы, чтобы эта память сохранилась бы в ваших сердцах. Хочу поблагодарить командование Кольской флотилии, общественные организации, принявшие участие в увековечивании этого подвига на мемориальной доске», - сказала Нина Бороздина.

Военнослужащие Кольской флотилии разнородных сил Северного флота почтили память советских моряков, погибших на большом морском охотнике «БО-224» минутой молчания и отданием воинских почестей.

Как сообщает пресс-служба СФ, во время Великой Отечественной войны большой морской охотник «БО-224» выполнял задачи по защите внутренних и внешних коммуникаций в Баренцевом, Карском и Белом морях, участвовал в Петсамо-Киркенесской наступательной операции.

С 15 января 1945 года входил в состав 1 дивизиона больших охотников отряда учебных кораблей Северного флота и использовался в учебных целях.

В 15 часов 25 минут 22 марта 1945 года БО-224 был торпедирован и потоплен германской подводной лодкой «U-995». Погибли 33 человека, включая командира 1 дивизиона больших охотников капитан-лейтенанта Алексея Рощина и командира БО-224 лейтенанта Ивана Гайдовщикова. На борту охотника вместе с краснофлотцами находились и четверо Соловецких юнг.

В 2016 году специалистами Северного флота на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин был обнаружен подводный объект, который в 2019 году был идентифицирован, как советский большой морской охотник «БО-224».

 

 

Фото: https://vk.com/rednsz?z=photo-101918803_457276622%2Fwall-101918803_46416

макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
