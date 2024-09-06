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Мурманская область. Арктика (16+)06.09.24 11:30

Имена названы - в ММТП будет обновлена Доска почёта

Каждый год в Мурманском морском торговом порту обновляют фотографии на Доске почёта. Здесь размещают фотопортреты тех, кто внёс особый вклад в работу предприятия.

Не стал исключением и 109-й день рождения порта. На торжественном празднике в честь этого события директор ММТП Павел Олейник поздравил коллег, удостоенных этой чести. На обновленной Доске почёта будут размещены портреты 22 мурманских портовиков.

Вот имена наших коллег: ведущий специалист (по поддержке текущей деятельности) СИТСиА Надежда Малинникова, диспетчер по маневровым операциям ДЖТ Оксана Алексеева, ведущий инженер по организации и учету обработки вагонов ДЖТ Ольга Колмогорова, начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям Галина Чадаева, главный специалист дирекции по капитальному строительству и развитию Денис Налетов, главный специалист по промышленной безопасности дирекции по ОТиПБ Иван Духанин, экономист финансового отдела Марина Лазарева, старший диспетчер (сменный) диспетчерского отдела Виктор Чижов, главный диспетчер Евгений Никулин, старший диспетчер по флоту грузового района №1 Иван Кошкин, бригадир УКБ №30, механизатор (докер-механизатор) Владимир Стробыкин, механизатор (докер-механизатор) УКБ №1 Михаил Шелехов, начальник складского хозяйства грузового района №1 Максим Терещенко, механизатор (докер-механизатор) УКБ №2 Сергей Сивков, начальник складского хозяйства (сменный) грузового района №2 Яна Костюкевич, механизатор (докер-механизатор) УКБ №7 Владимир Плотников, Механизатор (докер-механизатор) УКБ №13 Сергей Штокало, оператор технологических установок УКБ №13 Антон Хитров, электрогазосварщик БТО-9 Комплекса механизации Сергей Закерничный, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин БТО-7 Комплекса механизации Сергей Росточило, слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин БТО-2 Комплекса механизации Иван Шевченко, специалист (сменный) группы начисления платежей и оформления грузовых документов ТЭК Светлана Рамазанова.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255907%2Falbum-149919532_304065743

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