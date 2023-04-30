Имена своих первых наставников по работе чаще всего помнят инженеры и дизайнеры

Назвать имена своих первых наставников на работе чаще всего могут инженеры, дизайнеры, программисты и главные бухгалтеры. В числе самых «забывчивых» — кладовщики, маркетологи и охранники. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных россиян, имевших наставников.

Большинство россиян (82%) помнит, как звали первого наставника на работе.

Чем лучше зарабатывают респонденты, тем чаще они помнят имена тех, кто обучал их и помогал адаптироваться: если среди опрошенных с доходом до 30 тысяч рублей такие воспоминания хранят 77%, то среди тех, чья зарплата превышает 80 тысяч, — 85%.

Женщины чаще мужчин помнят первые шаги на работе и имя своего ментора (83% против 80%).

Среди представителей распространенных профессиональных групп самая лучшая память — у инженеров и дизайнеров: среди них имена своих первых наставников на работе помнят по 93%. Второе место занимают программисты и главные бухгалтеры (по 90%), третье — врачи (89%). В пятерку специалистов, которые лучше других помнят тех, кто ввел их в профессию, входят также HR-менеджеры, диспетчеры, администраторы (по 88%), бухгалтеры и медсестры (по 87%). Несколько хуже других своих первых менторов помнят кладовщики (назвать имя могут 65% из них), маркетологи (69%) и охранники (71%).

Фото предоставлено пресс-службой «Колэнерго».