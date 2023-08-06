Иметь в телефоне цифровое удостоверение личности хотел бы только 1 россиянин из 4 -х

Цифровое удостоверение личности в смартфоне хотят иметь только 24% россиян. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывает законопроект о цифровом удостоверении личности — его можно будет предъявить в виде QR-кода на смартфоне в ряде бытовых ситуаций. Несмотря на очевидное удобство использования, иметь в телефоне цифровой аналог паспорта хотели бы только 24% мурманчан, тогда как 62% отказались бы от этого нововведения. Свою позицию опрошенные чаще всего аргументируют соображениями безопасности данных.

Тех, кто не против загрузить в свой смартфон цифровое удостоверение личности, в полтора раза больше среди опрошенных до 34 лет, чем среди респондентов старше 45-ти (39% против 26% соответственно). Мужчины одобряют нововведение чаще женщин (31% против 17%).

Электронные трудовые книжки давно не новость. Какие ещё документы необходимо перевести в электронный формат? Чаще всего горожане выступают за оцифровку полисов ОМС (47%), СНИЛС (45%), ИНН (40%) и медкарт (37%). Каждый третий предлагает ввести электронные водительские права, ещё 27% — свидетельство о рождении.

Однако в целом мнения граждан относительно введения электронных документов разделились: 46% выступают против этого, тогда как 35% настаивают на цифровизации при параллельном использовании бумажных аналогов. Только 10% опрошенных являются сторонниками полной замены традиционных документов на электронные.

Поддерживающих тотальное введение цифровых документов среди мужчин больше, чем среди женщин (11% против 8% соответственно). Респонденты старше 45 лет чаще других голосуют за осторожную диджитадицию с продолжением использования бумажных аналогов (43%).