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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.23 10:15

«Имевшиеся проблемы ядерного наследия в Мурманской области успешно решены», - Евгений Никора принимает участие в работе семинара «Атомфлота»

В центре внимания участников мероприятия были результаты решения проблем ядерного наследия Северо-Западного региона России и итоги выполнения мероприятий по безопасному обращению с РАО, ОЯТ и утилизации ядерно и радиационно опасных объектов в 2023 году.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя комитета Совета Федерации ФС РФ по экономической политике Константин Долгов, представители Государственной Думы, правительства Мурманской области, корпорации «Росатом», крупных оборонных предприятий, научного сообщества.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора приветствовал участников семинара в «Атомфлоте»: «Сегодня можно с уверенностью сказать, что имевшиеся проблемы ядерного наследия в Мурманской области успешно решены. И это результат труда не только тысяч и тысяч специалистов, но и результат самых передовых, прорывных технологий, впервые реализованных в Мурманской области. Это доказывает, что Госкорпорация «Росатом» является одним из глобальных технологических лидеров, причём активно работающих у нас в Заполярье. Сделано много, но работы по ликвидации накопленного экологического ущерба в Арктике ещё достаточно. И успешные проекты, реализованные здесь, вполне можно тиражировать в других регионах. Поэтому мы и дальше будем поддерживать очень важную и нужную работу, которую делает «Росатом».

Участники семинара подвели итоги реализации мероприятий по комплексной утилизации АПЛ и реабилитации радиационно опасных объектов северо-запада России в 2023 году по государственным программам, а также в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016 – 2020 годы и на период до 2035 года».

Также обсудили ход работ по утилизации АПЛ на судоремонтных заводах и по переработке жидких радиоактивных отходов на установке Кольской АЭС.

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28962/

 

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