Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области

На самой северной атомной станции в Европейской части России подвели предварительные итоги производственной деятельности за 2020 год. По прогнозу годовой объём электроэнергии, выработанной на Кольской АЭС, составит 9,5 млрд кВтч, что соответствует многолетним средним значениям. Всего же с момента пуска крупнейшее энергетическое предприятие Заполярья произвело почти 440 млрд кВтч электроэнергии.

«Уходящий год был не простым для нашего предприятия и в целом для всей Кольской энергосистемы. Но, не смотря на некоторую коррекцию спроса на электроэнергию и погодные «сюрпризы», мы гарантировали бесперебойное энергоснабжение региона, и выполнили все свои социальные обязательства», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Имеющиеся в настоящее время резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области, и открывают возможность для реализации на территории Арктического региона новых индустриальных проектов.

Напомним, Кольская атомная станция обеспечивает надежное энергоснабжение около 60 процентов потребителей в Мурманской области и на Севере Карелии, среди которых большинство крупных промышленных предприятий и муниципалитетов региона.

В течение всего года энергоблоки Кольской АЭС эксплуатировались в соответствии с диспетчерским графиком нагрузки, без внеплановых остановов и срабатывания аварийных защит. Во многом это результат успешной ремонтной кампании, проведенной на предприятии.

В ходе планово-предупредительных ремонтов (ППР) в 2020 году на заполярной атомной станции выполнен огромный объём работ в целях дальнейшего повышения безопасности энергоблоков, включающий 58 масштабных мероприятий по реконструкции и модернизации систем и оборудования.

Так, на энергоблоке №1 была модернизирована система возбуждения турбогенераторов, обновлены устройства релейной защиты блоков генератор-трансформатор, уложено около 100 км новых кабельных линий и произведено их расключение в 30 электрошкафах.

На трёх главных циркуляционных насосах энергоблока №2 по программе продления срока его эксплуатации были установлены новые статоры отечественного производства. В летний период удалось провести ревизию всех подземных коммуникаций и начать ремонт трубопроводов технической воды.

«Все задачи выполнены в полном объёме. О качестве ремонтов говорит тот факт, что пуск оборудования всех энергоблоков проходил, как у нас принято говорить, «с первого предъявления», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

В рамках программы цифровой трансформации атомной отрасли на Кольской АЭС в 2020 году введена в промышленную эксплуатацию система видеоанализа соблюдения требований безопасности, а также внедрена система обнаружения и предотвращения целенаправленных компьютерных атак.

Особое внимание на Кольской атомной станции уделяется реализации экологических проектов. В уходящем году очистные сооружения предприятия были оснащены новой системой ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Также на станции реализуется масштабная программа по раздельному сбору отходов, и в 2020 году Кольская АЭС направила на вторичную переработку более 30 тонн бумаги, картона и полиэтилена.

Работники Кольской АЭС приняли активное участие в чемпионатах профессионального мастерства по методике WorldSkills. На дивизиональных состязаниях «REASkills – 2020» сборная Кольских атомщиков завоевала 2 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медалей, а на отраслевом чемпионате «AtomSkills – 2020» стала обладателями серебряной и бронзовой награды.

Тесное взаимодействие Кольской АЭС, администрации региона и города Полярные Зори позволило выполнить большой объём работ по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств в городе атомщиков. Объем дополнительного финансирования социальных проектов в рамках Соглашения между ГК «Росатом» и правительством Мурманской области в 2020 году составил около 200 млн рублей.

При содействии градообразующего предприятия в Полярных Зорях открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс, проведены масштабные работы по ремонту дворовых территорий и пешеходных тротуаров, оборудовано наружное освещение на участке муниципальной дороги до поворота на поселок Зашеек, завершается капитальный ремонт в городском дворце культуры и бассейне. Современное оснащение получил спортивный остров в парке отдыха и здоровья «Наш парк».

Поддержка со стороны Кольской АЭС помогла стабилизировать эпидемиологическую обстановку в Полярных Зорях в наиболее острые периоды пандемии COVID-19. Для оперативной диагностики опасного инфекционного заболевания в городе атомщиков была создана стационарная ПЦР-лаборатория. При этом 9 миллионов рублей на закупку оборудования, реконструкцию помещений и обучение персонала выделил концерн «Росэнергоатом». Неоценимую помощь горожанам оказали работники Кольской АЭС, участвующие в волонтерском движении. Они поддержали ветеранов и пожилых людей, доставляли им на дом продукты, лекарства и средства индивидуальной защиты.

Перспективным направлением деятельности Кольской АЭС уже в недалеком будущем может стать водородная энергетика. В 2020 году заполярная атомная станция была выбрана пилотной площадкой для отработки технологии производства электролитического водорода, его хранения и транспортировки. В 2021 году активная работа по этому проекту будет продолжена.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время на Кольской атомной станции в работе все четыре энергоблока. Электрическая нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1300 МВт. Радиационная обстановка в районе расположения станции находится на уровне естественного природного фона.