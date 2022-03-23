Импортозамещение: в Мурманске резидент АЗРФ создает производство генераторов жидкого льда для рыбной отрасли

В планах компании создать высокотехнологичные российские устройства, которые в условиях санкций помогут рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям заменить импортные, и будут успешно конкурировать на международном рынке.

Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ), компания «Баренцкул» из Мурманска, приступил к организации производства агрегатов генерации жидкого льда для рыбной отрасли. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в проект будет вложено 44,6 млн рублей.

«Жидкий лёд незаменим для использования на прибрежных рыболовецких судах и рыбоперерабатывающих заводах. При этом именно береговая переработка сегодня является приоритетным направлением в рыбной отрасли. Проект, над которым мы работаем, будет чрезвычайно востребован, наши постоянные клиенты очень его ждут! Сейчас рыбопромышленники используют в основном импортные агрегаты западного производства. Это создаёт определенные проблемы с их обслуживанием, ремонтом, заменой запчастей. Ведь во время путины рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия работают фактически круглосуточно, производство ждать не может, а при проблемах с подобным технологическим оборудованием приходится «выписывать» специалиста или комплектующие из-за границы. Мы рассчитываем создать высокотехнологичное устройство высочайшего класса, с современным программным управлением, абсолютно конкурентоспособное по стандартам международного рынка», – сообщил директор ООО «Баренцкул Артем Дзядзин.

Генераторы жидкого льда охлаждают морскую воду до -2 и -3 градусов Цельсия, она становится похожа на гель и целиком обволакивает рыбу, очень быстро её охлаждает. Рыба может храниться в жидком льду до трёх недель – он препятствует размножению болезнетворных бактерий, развитию окислительных процессов. Такой вид охлаждения не повреждает, не деформирует продукт и позволяет доставлять его к месту переработки или продажи в свежем и абсолютно сохранном виде. Сам жидкий лёд доставляется от места производства к месту использования по трубопроводам с помощью насосов. Это положительно сказывается на качестве выпускаемой продукции, ее стоимости, а также на производительности труда за счет экономии ресурсов при транспортировке и ускоренной обработке рыбы.

По соглашению с КРДВ объём инвестиций в проект составит 44,6 млн рублей, работой будут обеспечены 7 человек.

В условиях санкционного давления на Россию актуальность проекта резидента АЗ РФ многократно возрастает. Инвестор надеется, что реализовать задуманное в срок помогут дополнительные меры государственной поддержки.

«Один из ключевых вопросов для реализации нашего проекта – доступность кредитных средств. Надеемся, что принимаемые в настоящее время правительством РФ дополнительные меры поддержки резидентов Арктической зоны будут учитывать экономическую ситуацию в стране и позволят нам успешно реализовать инвестиционный проект», – отметил Артём Дзядзин.

«Рыбная отрасль – одна из специализаций Мурманской области. Сегодня мы нацелены на её всесторонне развитие и очень важно, что отечественные предприниматели готовы создавать новое, развиваться, искать современные решения, рассчитывая на государственную поддержку. Особенно это актуально сейчас, когда на нашу страну наложены экономические санкции», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

В настоящее время правительство Российской Федерации вводит в работу программы поддержки бизнеса. Предпринимателям доступны кредитные каникулы и льготные кредиты, в том числе на инвестиционные цели для малых и средних предприятий.

Напомним, инвесторам, реализующим проекты на Дальнем Востоке и в Арктике, предоставлена отсрочка по исполнению обязательств до конца 2022 года. До 31 декабря текущего года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики не будет расторгать соглашения с резидентами территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), Арктической зоны РФ (АЗ РФ) в случае нарушения инвесторами сроков выполнения и других обязательств по соглашениям. Принятое решение распространяется на всех резидентов преференциальных режимов. В первую очередь направлено на поддержку активных предпринимателей, которые уже приступили к реализации проектов, но столкнулись с объективными сложностями, возникшими по независящим от резидентов причинам.

По данным КРДВ, в настоящее время резидентами Арктической зоны РФ являются 364 предприятия и индивидуальных предпринимателя. Объем планируемых инвестиций в проекты составляет 372,1 млрд рублей, 15,2 тысячи человек получат работу.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории – Арктической зоны Российской Федерации – созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект – от 1 млн рублей, на 5 лет обнулены налоги на имущество, землю и прибыль, 10 лет действуют субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, льготы по НДПИ в размере 0,5 от действующей ставки в отношении твердых полезных ископаемых для новых месторождений. КРДВ комплексно сопровождает проекты резидентов на всех этапах реализации, предоставляет услуги и сервисы.

Процесс получения статуса резидента АЗ РФ максимально упрощен, подать заявку можно на портале «Arctic Russia».