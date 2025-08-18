Готовность Мурманской области к осенне-зимнему периоду составляет 88%Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людям
18.08.25

Имущество Мурманского морского пароходства переходит в собственность «Гранд флота» из Рязанской области

Имущество банкротящегося Мурманского морского пароходства (ММП) переходит в собственность ООО «Гранд флот» (Рязанская область). Компания стала единственным участником торгов по реализации банкротящегося предприятия. Это следует из результатов торгов, опубликованных на портале «Федресурс».

Как ранее сообщало ИАА «ПортНьюс», ММП испытывает финансовые трудности с тех пор, когда в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с выплатой заработной платы. Определением суда от 12 апреля 2019 года было принято к производству заявление ООО «Обеспечение флота» о признании Мурманского морского пароходства банкротом. В марте 2020 года в отношении АО «ММП» введена процедура наблюдения, в октябре того же года предприятие признали банкротом и открыли в отношении него конкурсное производство.

В рамках банкротства имущество АО «Мурманское морское пароходство» было выставлено на торги. Начальную цену лота определили в 3,11 млрд рублей. В него вошли недвижимое и движимое имущество (в том числе 8 судов), а также права на интеллектуальную собственность.

Единственным заявившимся на торги участником стало ООО «Гранд флот». Компания предложила выкупить имущество пароходства за 3,115 млрд рублей. По итогам торги признаны несостоявшимися, договор купили-продажи будет заключён с единственным заявившимся участником.

Комментарии

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
