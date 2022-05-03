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Мурманская область. Арктика (16+)03.05.22 16:00

«IN-КВАТРО 2×2» - АО «ММТП» поддержал творчество студентов

Музыка, танцы, вокал – в Мурманске прошёл фестиваль «IN-КВАТРО 2×2». Его организатором выступили студенческие советы Мурманского государственного технического университета (МГТУ) и Апатитского Филиала МГТУ в рамках городского проекта «Студенческая среда». АО «Мурманский морской торговый порт» оказал помощь в его проведении.

Фестиваль проходил на двух площадках Мурманска. В нём приняли участие более пятидесяти студентов из шести городов Мурманской области. В течение недели участники демонстрировали свои таланты перед членами жюри, в состав которого, в том числе, вошли представители отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП». На сцене были показаны вокальные, инструментальные, танцевальные номера талантливых студентов образовательных организаций региона.

«Организаторы фестиваля, а также руководство университета выражает искреннюю благодарность коллективу АО «Мурманский морской торговый порт» за спонсорскую поддержку и помощь. Отдельно хотим поблагодарить отдел по оценке и развитию персонала АО «ММТП» за добросовестность, быстроту и открытость. Желаем успехов и процветания!» - сказал организатор конкурса «IN-КВАТРО 2×2» Иван Плаунов.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457248675%2Fwall-149919532_2508

Комментарии

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Последние комментарии

Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
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катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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