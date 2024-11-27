«Индекс дела»: в России появится первая единая рейтинг-система для бизнеса при поддержке hh.ru

Оцениваться малые и средние компании будут по пяти индексам – индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего, индекс продаж и индекс корпоративной социальной ответственности. В индексы будут, например, входить такие маркеры как рост выручки, численности сотрудников, наличие каналов коммуникации, реализованные внутрикорпоративные социальные проекты и другие ключевые «маркеры роста».

Масштабный проект для малого и среднего бизнеса – Всероссийский рейтинг «Индекс дела» – разработала и запустила АНО «Мой бизнес – мои возможности», реализация будет проходить при поддержке Минэкономразвития России. Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выступила партнёром проекта.

«За последние годы сектор МСП столкнулся с беспрецедентными вызовами. При этом предприниматели показали свою гибкость, адаптивность и социальную ответственность: занимались сохранением и созданием рабочих мест, импортозамещением, благотворительностью. Мы видим, что сегодня ценности бизнеса меняются, и МСП нужен новый инструментарий для развития. На наш взгляд, новая рейтинг-система решает сразу три задачи: даёт возможность самодиагностики для бизнеса, выступает в качестве системы координат для МСП и создает систему ориентиров для потребителей. При этом перед Минэкономразвития стоит задача качественного роста сектора, и именно на её решение нацелен проект «Индекс дела». Такой подход позволяет в перспективе не только поддерживать развитие в России здоровой конкуренции, но и качественно выращивать бизнес, создавать новые ориентиры и механизмы развития для компаний всех уровней», – поясняет замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

Организаторы подчеркивают, новая рейтинг-система не будет ограничиваться онлайн форматом: все финалисты и лидеры рейтинга смогут получить физические отличительные отметки и знаки качества за свои заслуги для размещения на объектах бизнеса. Таким образом рейтинг будет выступать в том числе гидом для клиентов и потенциальных сотрудников – облегчать поиск исполнителей товаров, работ и услуг, перспективного работодателя.

«Бизнес-рейтинг «Индекс дела» вместе с оценкой и предоставлением новых возможностей для роста даёт крайне полезный инструмент для развития бренда работодателя и привлечения новых сотрудников. Предприниматели и небольшие компании смогут использовать свои позиции в рейтинге на отраслевом и региональном уровнях по ряду целому важных для потенциальных сотрудников критериев. Такая информация на странице компании-работодателя или в описании вакансии станет серьёзным конкурентным преимуществом, которое показывает зрелость бизнеса, развитость функции управления человеческим капиталом и лидерские амбиции предпринимателя и его команды», – говорит Виталий Терентьев, директор по связям с госорганами hh.ru.

«Несмотря на то, что сегодня в России свой бизнес развивают 6,3 млн субъектов МСП, для компаний нет ни одного единого бизнес-рейтинга, в котором все сферы и регионы могли бы конкурировать на равных условиях. Поэтому мы создали новую систему для развивающегося бизнеса – всероссийский рейтинг «Индекс дела». В рамках него предприятия смогут получить объективную оценку своей деятельности и в дальнейшем использовать её для создания положительной репутации, привлечения новых клиентов, формирования лояльной аудитории вокруг бренда. Ранжирование будет вестись по собственной методологии и опираться на ядро экономических показателей, фактическую оценку темпов и направлений развития бизнеса без вмешательства субъективной оценки, исключается возможность влияния конкурентов на показатели. Применение специальных региональных коэффициентов позволит сравнивать между собой бизнес, работающий в одной сфере, но в разных регионах России», – отмечает Лев Кузнецов, председатель правления АНО Национальное агентство «Мой бизнес»

Принять участие в рейтинге смогут малые и средние компании практически из всех сфер деятельности, включая франчайзи и филиалы с отдельным юрлицом, а также бизнес-объединения. География рейтинга – все регионы России.

Оцениваться малые и средние компании будут по пяти индексам – индекс роста, индекс узнаваемости, индекс будущего, индекс продаж и индекс корпоративной социальной ответственности. В индексы будут, например, входить такие маркеры как рост выручки, численности сотрудников, наличие каналов коммуникации, реализованные внутрикорпоративные социальные проекты и другие ключевые «маркеры роста».

Формироваться рейтинг будет внутри отдельной онлайн-системы: здесь кроме доступа к самому рейтингу участники смогут пользоваться бонусами и привилегиями от партнёров проекта, проходить обучающие курсы для развития своего дела, на льготных условиях получать доступ к бизнес-продуктам.

Рейтинг будет включать в себя федеральные ТОПы с разделением по оборотам, региональные ТОПы самого быстрорастущего бизнеса, а также рейтинг бизнеса по сферам деятельности.

Финалистами, включенными в топ-1000 и топ-100, станут представители самых успешных практик бизнеса, имеющие как наибольший рост своего дела, так и реализующие социальные проекты внутри своих компаний, создающие новые рабочие места и нацеленные на дальнейшее масштабирование своего дела.

Ознакомиться со всеми условиями участия в рейтинге и подать заявку можно на портале индексдела.рф.

Для начала предпринимателю нужно будет заполнить лишь небольшую форму с основными данными о бизнесе, так как оценка бизнеса будет происходить в два этапа: скоринг и ранжирование.

Результаты первичного скоринга будут доступны всем участникам не позднее месяца со дня подачи заявки. После успешного прохождения этого этапа у участников в «личных кабинетах» автоматически откроется доступ к заполнению заявок на действующие номинации.

При этом предприниматель может подать заявку на все имеющиеся компании, даже если они ведут деятельность в разных сферах. Неограничен и выбор номинаций – компания может принять участие в каждом рейтинге и получить индекс своего дела.

Приём заявок на участие уже открыт. Принять участие в масштабном проекте можно до 31 января 2025 года.

Фото и видео: https://vk.com/video-184048555_456239530