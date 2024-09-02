Индекс качества городской среды вырос в Кольском Заполярье на 35 пунктов, а количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось более, чем в 2 раза

За последние пять лет Индекс качества городской среды, рассчитываемый Минстроем России, вырос в Кольском Заполярье на 35 пунктов, а количество городов с неблагоприятной городской средой сократилось более, чем в 2 раза.

Благодаря национальному проекту и стратегическому плану «На Севере – жить» в 27 муниципалитетах региона также были благоустроены дворовые территории, прилегающие к 995 домам.

«Особое внимание при проведении работ по благоустройству в Мурманской области уделяется дворам, которые мы стремимся сделать удобными для местных жителей. В 2024 году работы запланированы на 66 территориях в 17 муниципалитетах», – сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Другая приоритетная задача, на которой губернатор Андрей Чибис, акцентировал внимание, представляя обновленный стратегический план «На Севере – жить» – приведение в порядок асфальтового покрытия во дворах. За пять лет ямочный ремонт в регионе проведен во всех муниципалитетах – на площади более чем 90 тысяч квадратных метров.

«В этом году в рамках ямочного ремонта на территории 20 муниципалитетов предстоит привести в порядок еще свыше 400 проездов общей площадью более 74 тысяч квадратных метров – это рекордный объем работ. Территории, подлежащие ремонту, выбрали сами жители посредством голосования на портале «Наш Север». На выбор северян были выставлены предложения, собранные муниципалитетами при участии управляющих компаний и товариществ собственников жилья», – пояснила Мария Гаврилова.

В настоящий момент работы завершены на 132 проездах в 14 муниципалитетах.

«Коллеги, перед нами всеми стоит общая задача – завершить все реализуемые работы во время благоприятных погодных условий, не дожидаясь периода дождей. В первую очередь обращаюсь к главам администраций муниципалитетов, на территории которых проходят мероприятия, в этом году темпы реализации лучше, чем в предыдущие, сохраните эту тенденцию», – обратилась к участникам заседания первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Ещё одно направление благоустройства, в котором жители принимают непосредственное участие – губернаторская программа «На Севере – твой проект». За пять лет в рамках инициативного бюджетирования на территории региона появился 231 проект.

В 2024 году в Мурманской области реализуется 151 инициативный проект – это 100 проектов-победителей конкурсного отбора прошлого года и 51 проект по обустройству детских и спортивных площадок в рамках дополнительного конкурсного отбора, который состоялся в первом квартале. Работы по 96 проектам в 32 муниципалитетах уже завершены.

Основными направлениями губернаторской программы остаются: установка детских и спортивных игровых комплексов, благоустройство территорий, ремонт входной группы и подъездов многоквартирных домов, а также благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта.

«Пользуясь случаем, напоминаю, что сейчас на портале «Наш Север» продолжается голосование за проекты, которые будут реализованы в 2025 году. Благодарю всех, кто уже сделал свой выбор, а это – более 18 тысяч человек – и призываю остальных присоединиться», – сказала Мария Гаврилова.

Проголосовать за понравившуюся идею можно на «Нашем Севере» можно до 15 сентября включительно.

Заместитель Губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова отметила, что этих показателей удалось достичь благодаря комплексному подходу к благоустройству, а также привлечению к реализации проектов инициативных северян.

«За пять лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории региона благоустроено 147 пространств. И одним из главных инструментов по вовлечению северян в процесс преобразования является Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства, с момента старта которого на портале za.gorodsreda.ru жители Мурманской области проголосовали более 270 тысяч раз», – подчеркнула Мария Гаврилова.

Кроме этого, Мария Дмитриевна сообщила, что в Мурманской области реализованы 16 проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Ковдоре и Полярных Зорях сейчас приступили к благоустройству проектов-победителей 2023 года, а еще три территории региона были признаны победителями в этом году – Мончегорск, Полярные Зори и Кола получили гранты от Минстроя РФ на реализацию проектов.

«Важно обеспечивать надлежащие содержание созданных общественных пространств, вовремя работать над устранением поломок, которые, к сожалению, происходят по независящим от нас причинам, например, из-за случаев вандализма. Важно сохранить эффект от реализованных мероприятий, а для этого на местах должен быть постоянный мониторинг состояния этих общественных пространств», – резюмировала Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, в 2024 году в Мурманской области благоустраиваются 7 общественных пространств в 6 муниципалитетах. Работы уже завершены на двух территориях: в Полярном реализован первый этап «Аллеи славы участникам СВО» и в Мурмашах завершены работы на лестнице на улице Мисякова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/