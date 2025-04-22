Индекс курьера. Апрель 2025 – «SuperJob»

Неквалифицированная, но высокооплачиваемая занятость ведёт к серьёзным перекосам в экономике и усугубляет кадровый голод в реальном секторе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средние зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 37% (апрель 2025 к апрелю 2024). Медианная зарплата курьеров в настоящее время на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования.

К

(курьеры) ВО

(специалисты с высшим образованием) КС

(квалифицированные специалисты без высшего образования) Индекс 1 0,86 0,60 Зарплатные предложения на полную занятость в Москве, Net, рублей в месяц (медиана) 125 000 руб. 107 000 руб. 75 000 руб.



Почему средние рыночные зарплаты курьеров в апреле немного снизились и когда ожидать очередную волну роста? Спрос на услуги курьеров в апреле ниже, чем, допустим, в период декабрьского ажиотажа у ритейлеров и февраля-марта, когда страна отмечает гендерные праздники, поэтому в апреле мы наблюдаем некоторое снижение зарплат в сфере доставки (это сезонный тренд): в марте медианный заработок составлял 130 тысяч рублей в месяц на условиях полного рабочего дня, в апреле — 125 тысяч. Летом же вновь увеличится потребность бизнеса в курьерах — и зарплаты опять вырастут.

Дата К (курьеры) ВО (специалисты с высшим образованием) КС (квалифицированные специалисты без высшего образования) Апрель 1 0,86 0,60 Март 1 0,81 0,62



Методика

Посчитаны медианные зарплаты курьеров по состоянию на апрель 2025 года. Зарплаты курьеров взяты за единицу.

К — курьеры

ВО — специалисты с высшим образованием

КС — квалифицированные специалисты без высшего образования.

Для исследования было проанализировано 5000 вакансий, размещенных на «SuperJob» в апреле 2025 года в Москве.