Индекс курьера. Апрель 2025 – «SuperJob»
Неквалифицированная, но высокооплачиваемая занятость ведёт к серьёзным перекосам в экономике и усугубляет кадровый голод в реальном секторе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.
Средние зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 37% (апрель 2025 к апрелю 2024). Медианная зарплата курьеров в настоящее время на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования.
|
К
|
ВО
с высшим
образованием)
|
КС
специалисты без
высшего образования)
|
Индекс
|
1
|
0,86
|
0,60
|
Зарплатные предложения на полную занятость в Москве, Net, рублей в месяц (медиана)
|
125 000 руб.
|
107 000 руб.
|
75 000 руб.
Почему средние рыночные зарплаты курьеров в апреле немного снизились и когда ожидать очередную волну роста? Спрос на услуги курьеров в апреле ниже, чем, допустим, в период декабрьского ажиотажа у ритейлеров и февраля-марта, когда страна отмечает гендерные праздники, поэтому в апреле мы наблюдаем некоторое снижение зарплат в сфере доставки (это сезонный тренд): в марте медианный заработок составлял 130 тысяч рублей в месяц на условиях полного рабочего дня, в апреле — 125 тысяч. Летом же вновь увеличится потребность бизнеса в курьерах — и зарплаты опять вырастут.
|
Дата
|
К (курьеры)
|
ВО (специалисты
с высшим
образованием)
|
КС (квалифицированные
специалисты без высшего
образования)
|
Апрель
|
1
|
0,86
|
0,60
|
Март
|
1
|
0,81
|
0,62
Методика
Посчитаны медианные зарплаты курьеров по состоянию на апрель 2025 года. Зарплаты курьеров взяты за единицу.
К — курьеры
ВО — специалисты с высшим образованием
КС — квалифицированные специалисты без высшего образования.
Для исследования было проанализировано 5000 вакансий, размещенных на «SuperJob» в апреле 2025 года в Москве.