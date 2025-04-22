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Мурманская область. Арктика (16+)22.04.25 14:00

Индекс курьера. Апрель 2025 – «SuperJob»

Неквалифицированная, но высокооплачиваемая занятость ведёт к серьёзным перекосам в экономике и усугубляет кадровый голод в реальном секторе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средние зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 37% (апрель 2025 к апрелю 2024). Медианная зарплата курьеров в настоящее время на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 40% выше, чем у специалистов без высшего образования.

К
(курьеры)

ВО
(специалисты

с высшим

образованием)

КС
(квалифицированные

специалисты без

высшего образования)

Индекс

1

0,86

0,60

Зарплатные предложения на полную занятость в Москве, Net, рублей в месяц (медиана)

125 000 руб.

107 000 руб.

75 000 руб.


Почему средние рыночные зарплаты курьеров в апреле немного снизились и когда ожидать очередную волну роста? Спрос на услуги курьеров в апреле ниже, чем, допустим, в период декабрьского ажиотажа у ритейлеров и февраля-марта, когда страна отмечает гендерные праздники, поэтому в апреле мы наблюдаем некоторое снижение зарплат в сфере доставки (это сезонный тренд): в марте медианный заработок составлял 130 тысяч рублей в месяц на условиях полного рабочего дня, в апреле — 125 тысяч. Летом же вновь увеличится потребность бизнеса в курьерах — и зарплаты опять вырастут.

Дата

К (курьеры)

ВО (специалисты

с высшим

образованием)

КС (квалифицированные

специалисты без высшего

образования)

Апрель

1

0,86

0,60

Март

1

0,81

0,62


Методика
Посчитаны медианные зарплаты курьеров по состоянию на апрель 2025 года. Зарплаты курьеров взяты за единицу.
К — курьеры
ВО — специалисты с высшим образованием
КС — квалифицированные специалисты без высшего образования.
Для исследования было проанализировано 5000 вакансий, размещенных на «SuperJob» в апреле 2025 года в Москве.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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