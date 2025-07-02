Индекс курьера. Июнь 2025

Зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 46%. Высокая оплата неквалифицированного труда создаёт дисбаланс в экономике и усиливает дефицит кадров в реальном секторе. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Медианные зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 46% (июнь 2025-го к июню 2024 года). Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 11% выше, чем у специалистов с высшим образованием, и на 26% выше, чем у специалистов без высшего образования.

Наш апрельский прогноз сбылся: небольшое снижение зарплатных предложений для курьеров и незначительное снижение спроса на их услуги в апреле — это сезонный тренд. В июне медианный заработок вырос до 135 тысяч рублей в месяц (на условиях полного рабочего дня), +10 тысяч рублей к аналогичному показателю мая 2025 года.

Почему индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) за последние 2 месяца вырос более чем на 10 процентных пунктов? Эксперты «SuperJob» связывают это с сезонным увеличением на рынке труда числа квалифицированных рабочих, водителей грузовых автомобилей и машинистов спецтехники (в основном, ищущих работу в строительной и добывающей отраслях). Аналитики уже отмечали эту ситуацию в прошлом году, и этот июнь не стал исключением. В условиях кадрового голода зарплатные предложения для квалифицированных рабочих растут быстрее инфляции, и уровнем дохода от 150 тысяч рублей в месяц уже никого не удивишь. Однако даже такого прироста недостаточно для того, чтобы средний доход квалифицированных рабочих превысил доход от курьерской деятельности, не требующей образования, навыков и квалификации: работники служб доставки в среднем зарабатывают на четверть больше.