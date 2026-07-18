Индекс курьера июнь 2026: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше квалифицированного рабочего

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров продолжают рост: за второй квартал 2026 года медианная зарплата курьеров в Москве достигла 150000 рублей в месяц. Среднестатистический доставщик сегодня зарабатывает на 14% больше дипломированного специалиста с в/о и на 55% больше квалифицированного работника со средним профессиональным образованиям. Технологический лидер в области HR, крупнейший сервис по поиску работы и подбору персонала в России «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Медианная зарплата курьеров в Москве составляет 150000 рублей (Net). Для сравнения: специалисты с высшим образованием могут рассчитывать в среднем на 132000 рублей, выпускники техникумов и колледжей — на 97000 рублей.

Средние рыночные зарплатные предложения для курьеров выросли на 11% за год, та же динамика фиксируется и за второй квартал 2026 года (135000 - 150000 рублей в месяц).

Статистика рынка труда: число вакансий от служб доставки за второй квартал выросло на 15% (это привычный ежегодный сезонный тренд).

Во втором квартале 2026 года индекс ВО (отношение медианной зарплаты специалистов с высшим образованием к зарплате курьеров) колебался в границах 0,88–0,93, а индекс КС (отношение зарплаты специалистов без высшего образования к зарплате курьеров) в границах 0,65–0,69. Значение КС=0,65 является минимумом за календарный год. Это означает, что зарплатный разрыв между курьером и квалифицированным рабочим усиливается: курьер сегодня зарабатывает в полтора раза больше.