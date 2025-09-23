На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.25 18:30

«Индекс курьера»: сентябрь 2025

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» представляет «Индекс курьера» — инструмент для оценки макротенденций в развитии экономики.

Средние зарплатные предложения для курьеров за год выросли на 38%. Зарплаты курьеров остаются выше, чем у специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, что подчеркивает перегрев на рынке труда в сегменте низкоквалифицированных, но высокооплачиваемых профессий из-за их дефицита.

Дисбаланс в зарплатах находится под пристальным вниманием правительства страны. В частности, уделяется повышенное внимание динамике доходов квалифицированных рабочих, однако средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время пока по-прежнему выше, чем у специалистов без высшего образования (на 24%), и у специалистов с высшим образованием (на 12%). Медианные зарплаты курьеров в Москве за год выросли на 38% (сентябрь 2025 к сентябрю 2024).

Начало осени — традиционный период оживления бизнес-активности. И сентябрь 2025 года не стал исключением. В сфере курьерской доставки вакансий за месяц стало на 17% больше, медианные зарплатные предложения работодателей выросли на 1,5% (+2000 рублей).

В июне-сентябре индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,86—0,89, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в границах 0,74—0,76.

 

Комментарии

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
