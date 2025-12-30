Дети из Мурманской области побывали на Общероссийской Кремлёвской ёлкеСтоимость одного приёма пищи для ребёнка в школах в 2026 году остаётся социально ориентированной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.12.25 16:00

Индекс курьера в декабре 2025

Главное: средние зарплатные предложения для курьеров выросли с января 2025 на 16%, и они по-прежнему выше, чем у специалистов с высшим и средним профессиональным образованием: это тот самый случай, когда заработок определяется не профессиональными навыками и образованием, а кадровым дефицитом. При этом годовой рост зарплат курьеров (декабрь к декабрю) ниже среднерыночного больше чем в 2 раза.

Зарплатный максимум автокурьеров в Москве сегодня — 300 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 250 тысяч. Интересно, что запрет на работу в сфере доставки для иностранцев с трудовыми патентами на зарплатах курьеров в Санкт-Петербурге практически не сказался. Такие данные получил сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» с помощью «Индекса курьера» — инструмента для оценки макротенденций в развитии экономики.

Медианные зарплаты курьеров в Москве января 2025 выросли на 16% (+19000 рублей). Однако прирост за январь—декабрь демонстрирует сезонное влияние, то есть то, как средние зарплаты в отрасли зависят от объёма спроса. А на отрезке длиной ровно в один год — с декабря 2024 по декабрь 2025 — зарплаты курьеров выросли только на 3,7% (+5000 рублей), и это в 2—3 раза ниже, чем прирост зарплат в ключевых отраслях экономики.

Средняя рыночная зарплата курьеров в настоящее время на 34% выше, чем у специалистов без высшего образования, и на 14% выше, чем у специалистов с высшим образованием. Декабрьский прирост зарплат курьеров ожидаем: спрос на услуги доставки в преддверии Нового года традиционно высок.

Курьерских вакансий служб доставки в целом за год стало меньше на 11%, а число резюме выросло на 19%. Подобная тенденция характерна и для рынка труда в целом: по сравнению с 2024 спрос на персонал стабилизировался, а количество резюме выросло.

В IV квартале индекс ВО (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов с высшим образованием к медианной зарплате курьеров) колебался в границах 0,85—0,91, индекс КС (отношение медианной зарплаты квалифицированных специалистов без высшего образования к медианной зарплате курьеров) — в диапазоне 0,66—0,70.

В ряде регионов России (например, в Амурской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Самарской областях, а также в Крыму, ХМАО и Санкт-Петербурге) в 2025 году были приняты указы, ограничивающие труд мигрантов в отдельных сферах деятельности, в том числе в сфере доставки. В большинстве случаев запреты действуют для иностранцев, работающих на основании трудового патента, и не касаются граждан стран ЕАЭС (Казахстана, Армении, Киргизии). На рынке труда подобные ограничения практически не отразились: работодатели и так максимально задействуют все доступные каналы привлечения кандидатов, а объём предложения рабочей силы ограничен по демографическим причинам.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Индекс курьера в декабре 2025
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Индекс курьера в декабре 2025-PRO Валюту (16+)Доллар стабилен к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»