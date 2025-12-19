Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России снизился, а индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос

По данным Федеральной службы госстатистики, по итогам опроса, который был проведён с 1 по 10 ноября текущего года, индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, в IV квартале 2025 года снизился на 2 процентных пункта, до минус 11% после минус 9% в III квартале, минус 8% во II квартале, минус 11% в I квартале, минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале 2024 года (максимальный уровень с 2014 года).

Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV квартале по сравнению с III кварталом снизился на 4 п.п. и достиг минус 7%.

Индекс произошедших изменений в экономике России за прошедший год в IV квартале опустился на 4 п.п. кв/кв и составил минус 16%.

Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV квартале по сравнению с предыдущим кварталом снизился на 2 п.п., до минус 5%.

Индекс произошедших изменений в личном материальном положении в IV квартале по сравнению с III кварталом снизился на 1 п.п., составив минус 8%.

Индекс благоприятности условий для крупных покупок возрос на 1 п.п. - до минус 17% против минус 18% в III квартале.

Индекс благоприятности условий для сбережений в IV квартале по сравнению с III кварталом снизился на 1 п.п. и составил минус 21%.

Отметим, выборочное исследование потребительских ожиданий населения проводится Росстатом ежеквартально с 1998 года. В нём принимает участие больше 5 тысяч человек во всех субъектах РФ.