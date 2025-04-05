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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.25 14:00

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях и обрабатывающем секторе в марте снизился

Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в марте 2025 года снизился на 0,9 процентного пункта - до минус 2,4%.

Как сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат), ранее в феврале 2025 года индекс оценивался на уровне минус 1,5%, в январе - минус 1,3%, в декабре 2024 года - минус 0,5%, в ноябре - 1,5%, в октябре - 1,7%, в сентябре - 5,1%, в августе - 4,5%, в июле - 6,7%, в июне - 6,2%, в мае - 5,4%, в апреле - 4,7%, в марте - 5,5%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в марте 2025 года понизился на 0,7 п.п., составив 2,8%. До этого в феврале показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 3,5%, в январе - 3,5%, в декабре 2024 года - 6,8%, в ноябре - 6,9%, в октябре - 6,6%, в сентябре - 6,6%, в августе - 6,7%, в июле - 6,8%, в июне - 6,9%, в мае - 6,8%, в апреле - 7,0%, в марте - 6,2%.

В добыче полезных ископаемых на отрицательную динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев, с 7,5% до 3,2%, а также рост доли респондентов, указавших на увеличение запасов готовой продукции, с минус 1,2% до 1,3% (отрицательное значение доли связано с тем, что она рассчитывается как разница процентного соотношения тех, кто указал на увеличение, и тех, кто заявил о снижении).

Рост позитивных оценок спроса в текущем месяце на продукцию с минус 13,3% до минус 9,2% замедлил снижение индекса.

В обрабатывающих производствах на отрицательную динамику индекса повлияло снижение доли респондентов, позитивно оценивающих спрос в текущем месяце на продукцию с минус 14,1% до минус 18,7%. Увеличение положительных оценок перспективы выпуска продукции в течение ближайших трех месяцев с 24,1% до 26,6% замедлило снижение индекса. Оценка текущих запасов готовой продукции сохранилась на уровне февраля 2025 г. и не повлияла на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей как в добывающем, так и в обрабатывающем секторах экономики снизился на 1 п.п. и составил по 60%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (минус 21,9%), так и в обрабатывающих производствах (минус 18,0%).

В добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах наблюдается рост доли руководителей организаций, оценивающих изменение прибыли в сторону увеличения, с минус 7,6% до минус 3,6% и с 7,9% до 8,3% соответственно.

Увеличилась доля руководителей организаций в добыче, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 1,7% до 3,5%. В обрабатывающих производствах противоположная ситуация: снизилась доля руководителей организаций, оценивающих текущую экономическую ситуацию на предприятии как благоприятную, с 9,2% до 6,8%. В добывающих производствах наблюдается небольшое снижение доли руководителей, позитивно оценивающих перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, с 7,2% до 7,1%. В обрабатывающих производствах наблюдается рост доли руководителей, оптимистично настроенных на перспективы изменения экономической ситуации в ближайшие 6 месяцев, с 18,9% до 23,7%.

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