По данным Федеральной службы госстатистики, за период с 28 января по 3 февраля 2025 года инфляция в стране составила 0,16%. С начала февраля цены выросли на 0,07%, с начала года - 1,3%. Среднесуточный прирост цен с начала февраля составил 0,023%.

По данным Росстата, индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в январе 2025 года остался отрицательным, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1 процентного пункта - до минус 1,0%.

Ранее, в декабре 2024 года, индекс оценивался на уровне минус 0,9%, в ноябре - 1,4%, в октябре - 1,2%, в сентябре - 5,2%, в августе - 4,5%, в июле - 7,0%, в июне - 6,3%, в мае - 5,0%, в апреле - 4,5%, в марте - 5,3%, в феврале - 7,6%, в январе - 6,3%.

В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2025 года понизился на 2,5 п.п., составив 4,2%. Ранее, в декабре 2024 года, показатель предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности составлял 6,7%, в ноябре - 6,6%, в октябре - 6,3%, в сентябре - 6,5%, в августе - 6,7%, в июле - 6,8%, в июне - 6,9%, в мае - 6,8%, в апреле - 7,1%, в марте - 6,4%, в феврале - 5,8%, в январе - 6,5%.

В добыче полезных ископаемых рост доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших три месяцев, с 4,2% до 7,1% нивелировал снижение положительных оценок респондентами спроса в текущем месяце на продукцию с -8,2% до -11,1% и увеличение доли респондентов, указавших накопление запасов готовой продукции, с -1,4% до -0,9%. Это позволило индексу сохранить свои позиции практически на уровне предыдущего месяца.

В обрабатывающих производствах на отрицательную динамику индекса повлияло уменьшение доли респондентов, позитивно оценивающих перспективы выпуска продукции в течение ближайших трёх месяцев, с 34,1% до 26,8%. Незначительное колебание позитивных оценок накопления запасов готовой продукции не повлияло на индекс.

Средний уровень использования производственных мощностей как в добывающем, так и в обрабатывающем секторах экономики составил 60%. Численность занятых в организациях продолжает оцениваться респондентами как недостаточная для реализации производственных задач: отрицательные оценки преобладают как в добыче полезных ископаемых (-25,6%), так и в обрабатывающих производствах (-16,7%).

В добывающем секторе экономики продолжаются колебания индикатора изменения прибыли. После снижения положительных оценок изменения прибыли в декабре 2024 года они выросли в январе 2025 года с 1,0% до 3,0%. В обрабатывающих производствах также наблюдается рост позитивных оценок - на 1,4 п.п., до 4,3%