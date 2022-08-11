Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе–июне в Мурманской области составил 90,8% - снижение связано с сокращением производства продукции животноводства

Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в январе–июне 2022 года.

Как сообщает статистическое ведомство региона, индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», в январе – июне 2022 года по сравнению с январём–июнем 2021 года составил 109,7 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», за тот же период вырос на 9,2 процента, что связано в основном с изменением объёма работ на объектах Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в с. Белокаменка.

В январе–июне 2022 года на территории области введено в эксплуатацию в установленном порядке жилья общей площадью жилых помещений 137,2 тысячи квадратных метров (в 4,5 раза больше, чем в январе–июне 2021 года), увеличение в основном обусловлено вводом в эксплуатацию общежитий.

Индекс производства продукции сельского хозяйства, рассчитанный по всем категориям сельхозпроизводителей, в январе–июне 2022 года по сравнению с январём–июнем 2021 года составил 90,8 процента (снижение связано в основном с сокращением производства продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях).

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 32,8 процента, молока – на 3,7, яиц выросло в 19,5 раза (увеличение производства яиц связано с ростом среднегодового поголовья кур-несушек).

В январе–июне 2022 года оборот розничной торговли через все каналы реализации в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2021 года снизился на 0,6 процента. Продажа непродовольственных товаров сократилась на 1,2 процента, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 0,2 процента.

Оборот общественного питания за январь–июнь 2022 года в сопоставимых ценах возрос на 9,3 процента, что связано в основном с увеличением показателей деятельности организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу на строительные объекты региона.

Объём платных услуг, оказанных населению области, в январе–июне 2022 года по сравнению с соответствующим периодом 2021 года в сопоставимых ценах вырос на 3,0 процента.