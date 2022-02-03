В декабре 2021 года промышленное производство в РФ выросло на 6,1% по сравнению с декабрем 2020 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре 2021 года рост, согласно пересмотренным данным, составил 7,6%. Ранее сообщалось о повышении на 7%.

По сравнению с ноябрем текущего года промпроизводство увеличилось на 12,5%.

В целом за 2021 год рост промпроизводства составил 5,3% после снижения на 2,1% в 2020 году. В IV квартале промышленность увеличилась на 7,1%.

По предварительным данным Мурманскстата, индекс промышленного производства в Мурманской области в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 107,5%, что выше российских показателей.

По данным регионального статистического ведомства, лидерами по росту индекса промышленного производства по важнейшим видам экономической деятельности в прошлом году по сравнению с 2020 годом у нас стали: предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (131,1%); ремонт и монтаж машин и оборудования (121,7%); производство прочих транспортных средств и оборудования (рост в 2,1 раза). А вот показатели производства металлургического и добычи металлических руд снизились – 84,3% и 98,6% соответственно.

Производство отдельных видов продукции в Мурманской области по итогам 2021 года по сравнению с 2020 годом характеризуется следующими данными: в лидерах - добыча прочих полезных ископаемых (камень природный дроблёный) – рост в 7,6 раза; в аутсайдерах оказалась добыча металлических руд (кобальтовые) – 62,2%.