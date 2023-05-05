Индекс здоровья российского бизнеса почти приблизился к докризисным показателям

Бизнес в сфере туризма и культуры стал самым «оборотистым», а телекоммуникации в топе по зарплатам и обращениям клиентов. Маркетинговая платформа «Calltouch», банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru совместно рассчитали Индекс здоровья российского бизнеса в начале 2023 года после череды кризисных лет.

В 2019 году Индекс здоровья российского бизнеса достигал в среднем 52 баллов, в 2020 — 50 баллов, в 2021 — 63 баллов, в 2022 — 62 баллов. По итогам I квартала 2023 года он составил 64 балла при максимальных за исследуемый период 67 баллах в I квартале 2022 года. Показатель в 64 балла говорит об относительном «выздоровлении» отечественного бизнеса к концу марта 2023 года после нескольких кризисных лет.

В I квартале 2023 года относительно I квартала 2022 года рост показателя Индекса демонстрирует ровно половина отраслей (10 направлений бизнеса из 20 исследуемых). Быстрее всего в 2023 году восстанавливается малый бизнес: Индекс его здоровья в I квартале 2023 года на 3 балла ниже, чем год назад (67 к 70). Здоровье среднего бизнеса ухудшилось на 13 баллов (42 к 55), микробизнеса – на 8 баллов (59 к 67).

По результатам анализа Индекса год к году (I квартал в 2023 и 2022 году,) наибольший рост показала туристическая отрасль (+18 баллов), активно развивающаяся за счет внутреннего туризма после депрессивного периода пандемии 2020 года. На втором месте бизнес в сфере искусства и культуры (+13 баллов), на третьем — машиностроения и промышленного оборудования (+9 баллов) — за счет мер государственной поддержки и переориентации на отечественное производство.

Самое большое падение Индекса в I квартале 2023 года по сравнению с 2022 годом наблюдается у охранных предприятий (снижение на 15 баллов), в мебельном бизнесе из-за отрицательной динамики на рынке недвижимости — снижение на 13 баллов. У компаний, занимающихся частными и коммерческими перевозками, Индекс упал на 10 баллов относительно того же периода 2022 года. Это связано в том числе со сложностями переориентации логистических цепочек с запада на восток у небольших игроков и удорожанием запчастей.

Финансы: обороты растут во всех отраслях

Обороты российского бизнеса, по данным банка Точка, в 20 различных отраслях к концу I квартала 2023 года показывали положительную динамику в 100% случаев. Наибольший оборот за этот период получил бизнес в следующих сферах:

«Туризм и продажа авиа/жд билетов» (+75,1%) за счёт развития внутреннего туризма и увеличения среднего чека на путешествия;

«Интернет-магазины» (+60,6%) за счёт продолжительного роста числа онлайн-покупок;

«Автомобили, автосалоны, запчасти, автосервис и автомойки» (+23,4%) за счёт роста цен на автозапчасти.

Наименее «оборотистым» I квартал 2023 года стал для компаний в сфере медицины, фармацевтики и ветеринарных услуг (+1,6% к обороту), машиностроения и промышленного оборудования (+6,6% к обороту) и продуктового ритейла (+7,9% к обороту). Медленные темпы роста могут быть следствием серьезной перестройки отраслей в 2022 году: ухода зарубежных поставщиков, усложнения логистических цепочек и удлинения производственных процессов.

Маркетинг: отрасль телекоммуникаций и связи лидирует по числу новых клиентских запросов

При сравнении числа обращений потенциальных клиентов в разных отраслях бизнеса, по данным «Calltouch», в I квартале 2023 года (относительно I квартала 2022 года) наблюдается нисходящая динамика: большинство направлений бизнеса не восстановили поток обращений потенциальных клиентов.

Быстрее всего восстанавливается малый бизнес, он почти достиг показателей начала 2022 года. Усредненное изменение числа обращений клиентов в годовом выражении (I квартал в 2023 и 2022 гг.) в бизнесах разного масштаба оказалось следующим:

в микробизнесе — падение на 21%;

в малом бизнесе — падение на 5%;

в среднем бизнесе — падение на 18%.

В годовом сравнении отрасль «Телекоммуникации и связь» оказалась единственной, где число обращений клиентов в I квартале 2023 года стало больше, чем за аналогичный период 2022 года — прирост составляет +2%. Приближаются к прежнему количеству входящих заявок и другие бизнесы: например, в beauty-индустрии вернуть клиентский поток удалось на 96%, а в гостиничном и ресторанном бизнесе — на 95%.

При этом самой медленно восстанавливающейся отраслью (по объему клиентского трафика) по итогам I квартала 2023 года по сравнению с I кварталом 2022 года стало «Образование», где количество уникальных заявок на услуги пока восстановился только на 34%. Причинами «просадки» могут быть разные факторы: от снижения общей платёжеспособности населения до потери привычных каналов привлечения клиентов и сокращения рекламных бюджетов.

Наём персонала: рост спроса на специалистов в большинстве отраслей и увеличение размера зарплат

По итогам I квартала 2023 года, по данным hh.ru, наблюдается увеличение числа открытых вакансий по стране (при сравнении с I кварталом 2022 года). Наиболее высокие темпы поиска сотрудников показывает микро- и малый бизнес — среднемесячное количество вакансий в I квартале увеличилось на 21% и 26% год к году соответственно. Средний бизнес чуть отстает по динамике, однако также показывает заметный рост (на 15%).

В I квартале 2023 года (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) стали чаще искать специалистов российские компании МСБ в сфере организации культурных и досуговых мероприятий (+51% вакансий г/г), центры развлечений (+46% вакансий г/г) и турагентства (+38% вакансий г/г).

На российском рынке труда по итогам I квартала 2023 года доля вакансий от работодателей МСБ составила 33% (каждая третья вакансия). Рост доли МСБ по сравнению с показателем по итогам 2022 года составил 2 п.п., по сравнению с 2020-2021 — 5 п.п.

При сравнении медианы предлагаемой заработной платы по итогам I квартала 2023 года зафиксирован рост:

в микробизнесе — на 6,9%;

в малом бизнесе — на 7%;

в среднем бизнесе — на 9,9%.

Самыми быстрорастущими по уровню зарплаты в конце I квартала 2023 года в годовой ретроспективе стали вакансии в отраслях «Образовательные учреждения» (рост заработной платы на 80% - до 69500 руб.) и «Телекоммуникации, связь» (рост заработной платы на 35% - до 69700 руб.).

Исследование Индекса здоровья российского бизнеса показало положительную динамику роста ключевых бизнес-показателей в большинстве отраслей по итогам I квартала 2023 года. Несмотря на общий рост оборотов, темпов найма и притока клиентов, во II квартале отечественный бизнес вероятно продолжит восстанавливаться — по результатам исследования многие отрасли, особенно в среднем бизнесе, еще не достигли показателей годичной давности.

Для исследования было проанализировано более 500 тысяч компаний из микро-, малого и среднего бизнеса в 20 различных индустриях. Для расчёта Индекса «Calltouch», банк «Точка» и hh.ru собрали и обобщили восемь ключевых бизнес-показателей, отражающих финансовое состояние, маркетинговое продвижение и подбор кадров в российских компаниях МСБ.[1]