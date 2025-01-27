Индексации на 9,5% недостаточно: доходы пенсионеров продолжают падать

Индексации пенсий раз в году по уровню инфляции за прошлый год недостаточно для того, чтобы реальные доходы пенсионеров сохранялись на том же уровне, заявил «Ведомостям» профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«Происходит одна и та же история: пенсии повышают, но с первого дня, с учётом того, что инфляция продолжается, реальные доходы пенсионеров оказываются ниже, и разрыв нарастает до конца года», – объяснил Сафонов.

Ранее эксперты Ассоциации российских банков выяснили, что реальный уровень назначаемых пенсий в 2024 году «не достиг уровня 2023 года» — в ноябре он составил 98,7% от аналогичного показателя в 2023-м. По мнению Сафонова, для сохранения уровня жизни пенсионеров нужна превентивная индексация, но в условиях дефицита бюджета это маловероятно.

Индексация пенсий и пособий в условиях высокой инфляции – это большая нагрузка на бюджет, согласился директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его подсчетам, почти 10-процентная индексация пенсий 40 млн пенсионеров обойдётся бюджету в 900 млрд рублей в год.

«С учётом того, что бюджет Соцфонда составляет около 10 трлн рублей, это значимая сумма», – отметил Климанов.

Напомним, на прошлой неделе Президент России Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию пенсий до уровня фактической инфляции в 2024 году. По данным Росстата, она составила 9,5%. Пенсии с 1 января были увеличены на 7,3%, 1 февраля их повысят «задним числом» ещё на 2,2%.