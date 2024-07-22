Индексация пенсии коснётся около 65 тысяч работающих пенсионеров Мурманской области

С 2025 года пенсия работающих пенсионеров Мурманской области будет повышаться точно так же, как и у неработающих пенсионеров, сообщает Социальный фонд по Мурманской области. Новая индексация будет рассчитана из всех сформированных пенсионных прав.

С 2016 года выплаты работающим пенсионерам не индексируют, однако повышения при этом фиксируются на лицевых счетах пенсионеров. Например. Сейчас работающий пенсионер получает 17,4 тысяч рублей. А с учётом пропущенных индексаций за три года работы, установленный размер пенсии составляет 23,4 тысячи рублей. Этот более высокий размер закреплён на лицевом счёте пенсионера и именно по нему будет считаться индексация. Размер увеличения при индексации установленной пенсии прибавится к получаемой пенсии в размере 17,4 тысячи рублей.

А после увольнения в размер пенсии дополнительно включат и пропущенные индексации.

Напомним, данная индексация коснется около 65 тысяч работающих пенсионеров Мурманской области.

Все свои накопленные пенсионные права можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта: https://www.gosuslugi.ru/600109/1/form

Задать интересующие северян вопросы можно, позвонив в региональный контакт-центр по телефону 8-800-200-12-60 (звонок бесплатный).