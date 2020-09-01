Индексация тарифов в плацкарте в 2021 году планируется на 3,7% - ФАС

России подготовила проект об индексации тарифов на перевозки пассажиров в плацкарте и общих вагонах в 2021 году на 3,7%, следует из документов на госпортале проектов нормативных правовых актов.

Индексация тарифов РЖД утверждена с 2019 по 2025 год по принципу потребительская инфляция (два года до периода, два года после) минус 0,1 процентного пункта. Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ осуществляет «Федеральная пассажирская компания» (ФПК, «дочка» РЖД). Тариф для неё в регулируемом сегменте определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама компания.

Проектом приказа предусмотрена: идексация с 1 января 2021 года тарифов (предельно максимальных) на перевозки в дальнем следовании в плацкартных и общих вагонах, а также в мотор-вагонном подвижном составе в поездах дальнего следования, а также индексация сборов и платы на работы (услуги), связанные с перевозкой багажа и грузобагажа на 3,7% … с учёом изменений основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, актуализированных Минэкономразвития России, говорится в пояснительной записке ФАС.

Проект документа предусматривает продолжение практики применения дифференцированных по календарным периодам 2020 года индексов к уровню тарифов. Пи этом возможность установления индексов гибкого графика к установленным тарифам предоставляется АО «ФПК» в зависимости от спроса на перевозки за счёт ограничения предельного максимального размера индекса на уровне 1,2 и ограничением среднегодового (в течение календарного года) значения индексов в расчёте на количество дней значением 1,0, поясняется в записке.

Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки повышаются ежегодно с 1 января.