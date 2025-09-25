Индексация тарифов ЖКХ на 2026 год «порадует» россиян

Минэкономразвития повысило прогноз по индексации тарифов ЖКХ на 2026 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сценарные условия прогноза министерства.

Ведомство ожидает, что средняя индексация платежа россиян за коммунальные услуги с 1 июля 2026 года составит 9,9%. В майском прогнозе был заложен рост тарифов на уровне 9,8%.

При этом прогноз на 2027 год повышен с 7,9% до 8,7%. В 2028 году размер платежа вырастет на 7,1%, считают в министерстве. Предыдущий прогноз предполагал индексацию тарифов ЖКХ на уровне 5,9%.

В 2024 году совокупный платеж граждан за коммунальные услуги был проиндексирован на 9,8%, в 2025 году — на 11,9% с 1 июля.