Индексацию тарифов ЖКУ для населения перенесли на 1 декабря 2022 года

Правительство России приняло решение перенести индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, следующая будет только 1 июля 2024 года; предельный уровень индексации тарифов с 1 декабря 2022 года не превысит 9%, заявили сегодня в пресс-службе Минэкономразвития России.

«Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. За счёт данного решения более полутора лет индексации тарифов проводиться не будет. Следующая индексация произойдёт только 1 июля 2024 года», — говорится в сообщении министерства.

Как пишет 1prime.ru, согласно сообщению релиза, такой перенос сроков индексации объясняется необходимостью «обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения». Также индексация тарифов поспособствует обновлению теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Сообщается, что изменение стоимости коснётся горячей и холодной воды, электроэнергии, тепла, газа и твёрдых коммунальных отходов. Также рост тарифов не превысит 9%.

«Иными словами, средний ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек в месяц, при реализации этих тарифных решений вырастет на 324 рубля, с 1 июля 2024 года – на 248 рублей в месяц и с 1 июля 2025 года – на 221 рубль в месяц. Вместе с тем, окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта РФ», — подчеркнули в министерстве.

Также указано, что ФАС России проконтролирует соблюдение утверждённых предельных индексов и не допустит необоснованного роста.

Напомним, в текущем году уже была произведена индексация тарифов ЖКУ для населения по России — с 1 июля в среднем на 4%.