Индивидуальные предприниматели получат субсидии от правительства Мурманской области на развитие дополнительного образования

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому негосударственные организации, а также индивидуальные предприниматели или юридические лица смогут получить финансовую поддержку для реализации программ дополнительного образования в регионе.

Сумма финансовой поддержки составляет почти 3,5 миллиона рублей. Субсидия будет предоставляться министерством образования и науки региона по итогам конкурсного отбора.

Для получения денежных средств претендентам необходимо будет подать установленные сроки заявку на участие в конкурсе.

Подробная информация о сроках и условиях проведения конкурса, а также соответствующий приказ будут размещены на сайте регионального Министерства образования и науки.