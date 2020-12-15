Индивидуальный предприниматель и производитель картофеля – новые резиденты АЗРФ от Мурманской области

Список резидентом Арктической зоны РФ от Мурманской области пополнился двумя проектами. Соглашение на осуществление инвестиционной деятельности подписал первый индивидуальный предприниматель из Мурманской области – Александр Поповский.

Суть проекта Александра Поповского – открытие в Оленегорске автомоечного комплекса и шиномонтажа, способного обслужить до 1800 машин в месяц. Предприниматель планирует вложить в проект более 8 миллионов рублей и создать 7 рабочих мест.

Также статус резидента АЗРФ получила научно-производственная компания «АркСид» с проектом по производству высококачественного картофеля сортов отечественной и зарубежной селекции в Терском районе. Объём инвестиций по проекту 43 миллиона рублей, будет создано 14 рабочих мест.

«У нас оба новых резидента по-своему уникальны. Во-первых, не может не радовать, что индивидуальные предприниматели принимают решение развивать свой бизнес с опорой на государство, получают новые виды поддержки. Во-вторых, идея компании «АркСид» это первый от нашего региона проект, связанный с сельскохозяйственной деятельностью», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, сообщает региональное Министерство информационной политики.