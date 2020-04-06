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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.20 09:30

Индивидуальный предприниматель нарушил требования трудового законодательства

Прокуратура города Мончегорска на основании поступившего обращения в марте 2020 года провела проверку соблюдения требований трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, выполняющим грузоперевозки. Было установлено, что  одному работнику заработная плата выплачивалась не в установленные сроки, то есть с нарушением требований статьи 136 ТК РФ.

Кроме того, при выплате заработной платы за октябрь 2019 года были нарушены права работника на получение заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда.

По фактам выявленных нарушений прокурором города возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством).

Кроме того, с целью устранения вышеназванных нарушений и их недопущения впредь, в адрес субъекта хозяйственной деятельности, допустившего нарушения, внесено представление.

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