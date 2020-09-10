Индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без сопроводительных документов

Прокуратурой города Кандалакши Мурманской области в ходе проверки исполнения законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлен факт нахождения в обороте алкогольной продукции при отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих легальность данной продукции на территории города.

Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществлял реализацию алкогольной продукции (пива) в торговом павильоне, однако сопроводительные документы - товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия или декларация о соответствии на указанную продукцию отсутствовали.

По результатам проверки прокурор установил, что ранее указанный индивидуальный предприниматель уже привлекался судом за совершение аналогичного правонарушения, однако должных выводов не сделал, вновь совершил административное правонарушение, и обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за реализацию алкогольной продукции при отсутствии сопроводительных документов.

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 8 сентября 2020 года заявление прокурора удовлетворено. Индивидуальный предприниматель привлечён к административной ответственности с назначением административного штрафа в размере 15 тысяч рублей с конфискацией имущества, явившегося предметом административного правонарушения.

Решение в законную силу не вступило.