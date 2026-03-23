Индия знакомится с мурманской литературой: писатель Илья Виноградов представил Россию на книжных встречах в Дели и Агре
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.03.26 08:45

Индия знакомится с мурманской литературой: писатель Илья Виноградов представил Россию на книжных встречах в Дели и Агре

В столице Индии и городе Агра проходит серия мероприятий, посвящённых современной российской литературе. Мурманскую область и всю страну в этом проекте представляет руководитель регионального отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, первая встреча состоялась в Национальной книжной палате Индии. Мероприятие собрало полный зал гостей, в том числе студентов, которые изучают русский язык. Илья Виноградов рассказал о деятельности Союза писателей России и литературных проектах, особо отметив всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй», который уже 15 лет проходит в Мурманске. Наибольший интерес у индийской аудитории вызвала тема литературных переводов. Книжной палате, университету и Русскому дому в Дели были переданы издания Союза писателей России, в том числе мурманских авторов, выпуски «Роман-газеты» и книги с оригинальным дизайном от издательств «СТиХИ» и «РК».

Следующая встреча прошла в университете Агры – одном из крупнейших учебных заведений страны, где обучаются 400 тысяч студентов. На кафедре иностранных языков собрались те, кто изучает русский язык и литературу. Студенты рассказали, что в Индии особенно ценят творчество Достоевского, Толстого и Чехова, но при этом подчеркнули важность знакомства и с современными российскими авторами. Университет получил в дар более полусотни книг на русском языке. Северянину также показали уникальный музей с рукописными книгами возрастом от ста до тысячи лет.

Завершающая встреча в рамках проекта «Книжная полка русской литературы», который Союз писателей России проводит уже четвертый год, состоится на книжной ярмарке в Дели.

Напомним, что одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!» является поддержка и развитие современного искусства в регионе, в том числе литературного творчества местных писателей и поэтов. В рамках этого направления региональное отделение Союза писателей России получает поддержку от правительства Мурманской области в форме субсидии для популяризации и сохранению культурного и исторического наследия Русской Арктики.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457286649%2Fwall-139605315_32280

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»