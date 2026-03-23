Индия знакомится с мурманской литературой: писатель Илья Виноградов представил Россию на книжных встречах в Дели и Агре

В столице Индии и городе Агра проходит серия мероприятий, посвящённых современной российской литературе. Мурманскую область и всю страну в этом проекте представляет руководитель регионального отделения Союза писателей России Илья Виноградов.

Как сообщает vk.com/murmanculture, первая встреча состоялась в Национальной книжной палате Индии. Мероприятие собрало полный зал гостей, в том числе студентов, которые изучают русский язык. Илья Виноградов рассказал о деятельности Союза писателей России и литературных проектах, особо отметив всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй», который уже 15 лет проходит в Мурманске. Наибольший интерес у индийской аудитории вызвала тема литературных переводов. Книжной палате, университету и Русскому дому в Дели были переданы издания Союза писателей России, в том числе мурманских авторов, выпуски «Роман-газеты» и книги с оригинальным дизайном от издательств «СТиХИ» и «РК».

Следующая встреча прошла в университете Агры – одном из крупнейших учебных заведений страны, где обучаются 400 тысяч студентов. На кафедре иностранных языков собрались те, кто изучает русский язык и литературу. Студенты рассказали, что в Индии особенно ценят творчество Достоевского, Толстого и Чехова, но при этом подчеркнули важность знакомства и с современными российскими авторами. Университет получил в дар более полусотни книг на русском языке. Северянину также показали уникальный музей с рукописными книгами возрастом от ста до тысячи лет.

Завершающая встреча в рамках проекта «Книжная полка русской литературы», который Союз писателей России проводит уже четвертый год, состоится на книжной ярмарке в Дели.

Напомним, что одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!» является поддержка и развитие современного искусства в регионе, в том числе литературного творчества местных писателей и поэтов. В рамках этого направления региональное отделение Союза писателей России получает поддержку от правительства Мурманской области в форме субсидии для популяризации и сохранению культурного и исторического наследия Русской Арктики.

